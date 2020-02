Levy tacha de "ataque personal" que la censuren por publicitar marcas de moda

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, ha tachado este viernes de "ataque personal" las críticas que ha recibido por promocionar en sus redes sociales las marcas de ropa que usa, y ha añadido que la defensa de la moda española forma parte de su trabajo.

En algunas publicaciones de su cuenta de Instagram, Levy incluye fotografías suyas en actos culturales mencionando las marcas con las que viste, un comportamiento cuestionado por algunos medios y políticos como la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre.

En declaraciones a la prensa tras reunirse en el Café Gijón con la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, para estrechar la cooperación entre las dos administraciones, Levy ha negado una posible polémica por la cesión de ropa a políticos por parte de las marcas.

"Ese argumento sería como si yo dijera que, de alguna manera, los anunciantes de la Cadena Ser se benefician de sus informaciones de un trato más amable", ha agregado la delegada en contestación a una pregunta de esta emisora.

Tras expresar su orgullo por la moda española, ha recordado la postura manifestada ayer jueves por la Asociación Creadores de Moda España (ACME), que no ve ningún problema en esta práctica, porque "la moda es cultura".

En declaraciones a Efe, la directora ejecutiva de ACME, Pepa Bueno, dijo ayer que es "muy habitual" que las firmas de moda cedan ropa a personas que tienen una "relevancia mediática determinada, más en un ámbito como la moda".

Según Levy, este sector "quiere que reivindiquemos el trabajo que hacen, que la moda es cultura y, por tanto, este ataque personal que se me está haciendo por defender a los creadores españoles, a nuestros diseñadores, es parte de mi trabajo y responsabilidad, igual que recomiendo un libro, un disco, un concierto o una película".

La moda es cultura, ha insistido, y "ojalá también la prensa reivindique que la moda es cultura".

Sobre este tema, la consejera de Cultura ha explicado que, desde antes de dedicarse a la política, hablaba en sus redes sociales de cosas que le gustan -obras de teatro, libros, música, etcétera- y "sigo haciéndolo" ahora.

"Entonces, ¿por qué no voy a hablar de la ropa que me pongo?. Tengo un respeto profundo por la moda española, por la industria de la moda y el diseño español y voy a continuar usando mis redes para echarles una pequeña mano en lo que pueda. No hay polémica".