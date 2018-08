Levy ve un "fraude" el nuevo cargo del exconseller Puig en la Generalitat

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP y diputada en el Parlament, Andrea Levy, ha calificado de "fraude" el nombramiento del exconseller huido Lluís Puig como director de un programa de proyectos culturales internacionales del Govern.

La Generalitat ha nombrado al exconseller Puig director del nuevo Programa para el desarrollo de proyectos culturales de ámbito internacional, un cargo de nueva creación con un sueldo equiparable al de un secretario general, 85.769 euros brutos anuales.

"Es un fraude que los catalanes tengamos que pagar un gobierno formado por personas que ni están en Cataluña", ha expresado Levy a través de un comunicado de prensa.

La dirigente del PP ha insistido en que "no estar en la realidad es grave, pero no estar en Cataluña es un fraude", y ha tildado de "escandaloso" que se tomen decisiones "a costa del dinero de todos los catalanes por parte de cargos que no pisan Cataluña".

En esta línea, Levy ha anunciado que presentará preguntas parlamentarias sobre este asunto, así como la comparecencia de la consellera de Cultura, Laura Borràs, para saber "qué ha motivado este nombramiento y cómo pretende ejercer sus responsabilidades a miles de kilómetros de distancia", ya que Puig está en Bélgica.

Para la vicesecretaria del PP, "estos nombramientos son la demostración de que es -el expresidente catalán- Carles Puigdemont quien gobierna Cataluña desde su consejo de la república en Bruselas".