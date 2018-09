La colombiana Lía Samantha conjuga el Pacífico en su colección "Selva Negra"

La modista y cantante bogotana Lía Samantha presentó hoy en el cierre del segundo día de Cali Exposhow, la feria de moda más importante en el suroeste de Colombia, su colección "Selva Negra", inspirada en el viaje que hizo por el Pacífico colombiano.

Esta colección, homónima de su primer sencillo, tomó como base los colores amarillo, rojo, verde y negro para conjugar la simbología que aprendió en su visita a las comunidades afro e indígenas de esa región.

"Recibí mucha información de la simbología, de lo que realmente significan esos símbolos que están tejidos en toda la artesanía, eso fue de lo más bello que me encontré en el viaje", dijo a Efe Samantha, quien cantó durante el desfile.

También señaló las enseñanzas que le dejó la comunidad Misak, ubicada en el departamento del Cauca (suroeste), destacando la "armonía" y la "unión familiar" que tienen.

"Me causó mucha impresión que ellos (Misak) se suponen que viven en medio de la nada, donde no hay posibilidades de nada, pero tienen todos los privilegios y yo creo también que la sabiduría y la inteligencia no vienen de las universidades, viene del contacto directo con la naturaleza", agregó la modista.

Samantha elogió la "perfecta" arquitectura que observó en los tejidos de esa comunidad, resaltando que es un trabajo hecho a base de "intuición".

Durante el desfile, que se realizó en la base área Marco Fidel Suárez, se observaron 18 vestidos compuestos por chaquetas, pantalones palazzo, maxifaldas, camisas con mangas de volumen, una línea de aretes y anillos de frutas, entre otras prendas.

La diseñadora también se refirió del "difícil" proceso que significó trabajar esta colección con sus propios textiles, pero destacó que esto le permitió poner su "propia inspiración".

Por otro lado, Samantha comentó de las dificultades que ha encontrado para hacer visible la cultura afro a través de la moda, y agregó que el racismo es un problema causado por el "desconocimiento de la cultura del otro".

Samantha, que ve en la música y la moda dos "lenguajes artísticos" con los que se identifica "bastante", es una artista que entiende la moda como una "consecuencia de todos los cambios de la tierra y del universo", detallando que es "algo que viene desde la cultura de la gente".