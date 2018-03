Liam Gallagher acaba su concierto en Lollapalooza Brasil tras la espantada en Chile

El ex cantante de Oasis Liam Gallagher concluyó hoy sin incidentes su concierto en la última jornada de Lollapalooza Brasil tras la espantada que protagonizó hace una semana en la edición chilena del festival.

El menor de los hermanos Gallagher actuó durante cerca de una hora en el palco principal de esta séptima edición brasileña del Lollapalooza, que concluye hoy después de tres días de espectáculos en el Autódromo de Interlagos, en la ciudad de Sao Paulo.

En esta ocasión, el controvertido cantante británico no abandonó el escenario a mitad de su actuación como hizo hace justo una semana en el Lollapalooza Chile, cuando, tras interpretar apenas cuatro temas entre quejas por la mala calidad del sonido, se marchó y nunca más volvió.

Posteriormente, divulgó un comunicado en el que alegó tener sinusitis y dolores en la garganta, unos problemas que al parecer persistieron en los días siguientes, pues también canceló el concierto que tenía previsto el pasado miércoles en el club Áudio de la capital paulista.

"Quería pedir disculpas por el 'show' que cancelé el otro día en Brasil. Lo siento mucho por eso", se lamentó Gallagher este domingo durante su presentación.

No obstante, el también vocalista de la fracasada banda Beady Eye, consiguió recuperarse a tiempo y hoy defendió un total de trece temas con aparente normalidad, aunque algo debilitado.

Empezó su recital con "Rock 'n' Roll Star" y "Morning Glory", ambas músicas de Oasis a las que le siguieron tres canciones suyas: "Greedy Soul", "Wall of Glass" y "Bold", todas ellas de su disco en solitario "As You Were".

Después volvió a tocar Oasis con "Some Might Say", "Be Here Now" y la más esperada de todas, "Wonderwall", en la que Liam dejó al público cantar el estribillo a capella mientras él escuchaba con sus maracas.

El artista de Manchester cerró su concierto con "Live Forever", aunque antes se despidió del público vaticinando un nuevo reencuentro "por ahí, por allí o por allá -señalando al cielo-, ¿quién sabe?".

La neoyorquina Lana del Rey, que también participó en la edición chilena del Lollapalooza, el rapero Wiz Khalifa y la banda The Killers serán los otros grandes atractivos de este domingo en el festival.

Lollapalooza Brasil concluye hoy su séptima edición después de tres días en los que se ha colgado el cartel de no hay billetes con una asistencia media diaria de unas 100.000 personas, que disfrutaron de más de 70 atracciones de las más diversas corrientes, desde rap hasta rock pasando por electrónica.