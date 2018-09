Libro argentino desentraña los secretos del mundo mágico de J.K. Rowling

Muchos conocen la historia del niño mago con una cicatriz en la frente llamado Harry Potter, pero no tantos saben las cifras detrás de esta industria que J.K. Rowling presentó al mundo allá por 1997. El argentino Patricio Tarantino lo desentraña en su libro "Historia Secreta del Mundo Mágico".

Los lectores encontrarán información sobre los lugares en los que se inspiró Rowling para escribir sobre los "muggles" (como se conoce a los no magos en sus libros) y los hechiceros, cuándo fue la primera subasta registrada de un ejemplar de la saga o las penurias que tuvo que pasar la escritora hasta que sus libros se volvieron un fenómeno literario mundial.

También descubrirán el debate legal que generaron los derechos de publicación de la saga en los diferentes países, cómo debieron actuar las editoriales para mantener el secretismo antes de que los libros fueran publicados o cómo fue la selección del elenco y del equipo de producción de las películas.

"La idea del libro es contar el fenómeno de Harry Potter desde el punto de vista editorial, desde el punto de vista de los negocios, de las películas; contar los secretos de toda la gente que trabajó para crear lo que es Harry Potter hoy en día, que no es solamente un libro, una historia, sino que hay una marca atrás", explica Tarantino en una entrevista con Efe.

Este libro, cuyo prólogo fue escrito por Bryony Evens (la primera en ver el potencial de la historia, según Rowling), "no es una enciclopedia ni el índice de los personajes" sino un registro "del fenómeno" que supuso Harry Potter, aclara el escritor, y ofrecerá al lector cerca de 300 páginas llenas de información dividida por temática -y no cronológicamente-.

"Historia Secreta del Mundo Mágico" (Editorial numeral, 2018), el primer libro de Tarantino, llegó a algunas tiendas en agosto pero su lanzamiento oficial no será hasta noviembre, cuando sea presentado en la porteña Ateneo Grand Splendid, una de las librerías más bellas del mundo.

Aunque está dirigido a todos los públicos, seguramente los que más disfrutarán de esta obra serán aquellos que crecieron con el fenómeno Harry Potter y sintieron la expectación año tras año por cada nueva portada de los libros del joven mago o los carteles en los cines, tal y como Tarantino lo vivió durante su infancia.

Este analista de datos de 27 años mantiene su atracción por el mundo mágico desde que tenía 12 años y fue su pasión por ella que creó en 2011 el sitio web "The Rowling Library", donde publica noticias exclusivas sobre la saga.

De ahí obtuvo parte de la inmensa cantidad de información que después plasmó en su libro, aunque también realizó entrevistas a editores y productores de las películas y buscó en archivos antiguos todo lo relacionado con la autora británica.

Aclara que durante el proceso de redacción intentó "no emitir opinión" sobre la evolución de los libros y las películas para que fuera un libro "de hechos y datos", aunque al entrevistarle asegura que "se nota que la experiencia ayuda" a Rowling para mejorar su estilo en cada título.

Frente a la polémica que generaron las últimas aportaciones al mundo mágico, con la obra teatral "Harry Potter y el legado maldito" (2016) y la película "Animales Fantásticos y dónde encontrarlos" (2016) -que se espera que sea una trilogía-, se muestra precavido pero tampoco duda.

"Yo creo que se está tratando un poco de que Harry Potter no sea el único protagonista que tiene este mundo mágico y se está haciendo algo parecido a lo que está intentando hacer 'Star Wars', que es más vender el universo y no unos personajes en particular", valora.

Tal es su seguimiento de lo que ocurre con el mundo mágico que llegó a aportar y corregir datos de la segunda biografía oficial sobre Rowling que publicó la editorial inglesa Bloomsbury, la misma casa que publicó inicialmente los libros de Harry Potter.

Contra todo pronóstico, más que declararse un fanático se declara un coleccionista. Precisamente, entre sus mayores tesoros se encuentra una carta que le envió Rowling junto a un ejemplar de "Harry Potter y las reliquias de la muerte" (2007) dedicado.

Uno de sus objetivos pendientes es conocer a la escritora en persona pero todavía no pierde la esperanza, porque la saga continúa.