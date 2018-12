El Liceu se muestra encantado de que Carreras se despida en su escenario

El director general del Gran Teatre del Liceu, Valentí Oviedo, ha afirmado hoy que estarían encantados de que el tenor Josep Carreras diera su último concierto en el coso operístico barcelonés.

Carreras afirmó el pasado 20 de octubre durante una entrevista en Catalunya Ràdio que tiene previsto cantar "un par de años más" antes de retirarse, con un concierto que le haría ilusión que fuera en el Liceu, o al menos cerca de Barcelona, su ciudad natal.

Preguntado sobre si se había fijado una edad o una fecha para retirarse, Carreras dijo: "Dependerá de cómo me vaya sintiendo, de si me acepta o no me acepta el público, pero yo pienso, sin concretar nada, que cantaré un par de años más y después lo dejaré".

Josep Carreras añadió que intentará que "el último concierto sea cerca de aquí", y preció que le haría ilusión que fuera en el Gran Teatre del Liceu, "pero esto no quiere decir que sea factible".

En declaraciones a Efe, Oviedo ha aseverado que se pondrán en contacto con Carreras y de reafirmarse en esta voluntad "encontraremos la fecha" para la celebración de este concierto.

Oviedo ha indicado que desde el Liceu seguirán trabajando e impulsando iniciativas para apoyar el surgimiento de nuevas voces, como el Opera Studio o el concurso de canto Tenor Viñas, pero ha advertido de que la aparición en un mismo momento histórico de figuras como las de Josep Carreras o de Montserrat Caballé es algo que no puede programarse.

"Las grandes voces aparecen cuando aparecen", ha señalado Oviedo, quien ha apuntado no obstante que desde el Liceu "intentaremos que surjan y se desarrollen estas voces jóvenes en la medida que podamos" porque "nosotros siempre buscamos las excelencia artística".