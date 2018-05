"Life of the Party" y "Breaking In" tampoco destronarán a "Infinity War"

Los estrenos este fin de semana de la comedia "Life of the Party" y la cinta de acción "Breaking In" no serán capaces de destronar del número uno a "Vengaores: Infinity War", que dominará la taquilla por tercer fin de semana consecutivo, según las estimaciones de la industria.

"Life of the Party", de Ben Falcone, cuenta la historia de Deanna Miles (Melissa McCarthy), una mujer que, tras divorciarse, decide regresar a la universidad y completar sus estudios acompañada por su propia hija, quien junto a sus amigas la apoyarán en esta nueva etapa.

Gillian Jacobs, Debby Ryan y Adria Arjona completan el reparto.

El otro estreno destacada es "Breaking In", de James McTeigue.

En el filme, una mujer (Gabrielle Union) hace frente a la amenaza de unos ladrones que buscan un dinero oculto en la residencia y que no dudan en secuestrar a sus hijas para lograr su cometido.

Billy Burke, Richard Cabral y Ajiona Alexus aparecen en el elenco.

También llegan a la cartelera el thriller "Dark Crimes" y el documental "Boom for Real: The Late Teenage Years of Jean-Michel Basquiat".

"Dark Crimes", de Alexandros Avranas, cuenta la investigación del asesinato de un hombre de negocios que sigue paso a paso la metodología descrita en un famoso libro sobre crímenes.

Jim Carrey, Charlotte Gainsbourg y Marton Csokas lideran la cinta.

Además, el documental sobre Basquiat, de Sara Driver, explora los años previos a que el artista se convirtiera en uno de los más celebrados de EEUU, ofreciendo una radiografía de la cultura y la sociedad de Nueva York durante la década de 1970.

Alexis Adler, Fab 5 Freddy, Patricia Field y Coleen Fitzgibbon aparecen en la cinta.