Lista de las películas de la sección oficial de la 69 edición de la Berlinale

La sección oficial de la 69 edición de la Berlinale, que se abre este jueves y se prolongará hasta el 17 de febrero, incluirá 17 filmes a competición, más otras seis fuera de concurso.

La siguiente es la lista de las aspirantes a los Osos, que repartirá el jurado internacional presidido por la actriz francesa Juliette Binoche, así como las que completarán el apartado oficial con carácter de exhibición.

Películas a competición:

"Der Boden unter den Füßen" ("The ground beneath my feet"), de Marie Kreutzer (Austria).

"Di jiu tian chang" ("So long, my son"), de Wang Xiaoshuai (China).

"Elisa y Marcela", Isabel Coixet (España).

"Der Goldene Handschuh" (The golden glove"), de Fatih Akin (Alemania, Francia).

"Gospod postoi, imeto i' e Petrunija" ("God exists, her name is Petrunya"), de Teona Strugar Mitevska (Macedonia, Bélgica, Eslovenia, Croacia, Francia).

"Grâce à Dieu", de François Ozon (Francia).

"Ich war zuhause, aber" ("I was at home, but"), de Angela Schanelec (Alemania, Serbia).

"The Kindness of Strangers", de Lone Scherfig (Dinamarca, Canadá, Suecia, Francia).

"Kiz Kardesler" ("A tale of three sisters"), de Emin Alper (Turquía, Alemania, Holanda, Grecia).

"Mr. Jones", de Agnieszka Holland (Polonia, Reino Unido, Ucrania).

"Öndög", de Wang Quan'an (Mongolia).

"La paranza dei bambini" ("Piranhas"), de Claudio Giovannesi (Italia).

"Répertoire des villes disparues", de Denis Côté (Canadá).

"Synonymes", de Nadav Lapid (Francia, Alemania).

"Systemsprenger" ("System crasher"), de Nora Fingscheidt (Alemania).

"Ut og stjæle hester" ("Out stealing horses"), de Hans Petter Moland (Noruega, Suecia, Dinamarca).

"Yi miao zhong" ("One second"), de Zhang Yimou (China).

Fuera de competición:

"L'adieu à la nuit", de André Téchiné (Francia, Alemania).

"Amazing Grace", de Alan Elliott (Estados Unidos).

"Marighella", de Wagner Moura (Brasil).

"The operative", de Yuval Adler (Alemania, Israel, Francia, Estados Unidos).

"Varda per Agnès", de Agnès Varda (Francia).

"Vice", de Adam McKay (Estados Unidos).