Listado de películas de la 76 edición del Festival de Venecia

La 76 edición del Festival de Venecia se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre y este jueves su director, Alberto Barbera, anunció en una rueda de prensa la programación de sus diversas secciones.

Este es el listado completo de los filmes:

Competición Oficial

-------------------

"La verdad", de Hirokazu Kore-eda (inauguración).

"The Perfect Candidate", de Haifaa Al-Mansour.

"About Endlessness", de Roy Andersson.

"Wasp Network", de Olivier Assayas.

"Marriage Story", de Noah Baumbach.

"Guest of Honor", de Atom Egoyan.

"Ad Astra", de James Gray.

"A Herdade", de Tiago Guedes.

"Gloria Mundi", de Robert Guediguian.

"Waiting for the Barbarians", de Ciro Guerra.

"Ema", de Pablo Larrain.

"Saturday Fiction", de Lou Ye.

"Martin Eden", de Pietro Marcello.

"La mafia non è più quella di una volta", de Franco Maresco.

"The Painted Bird", de Vaclav Marhoul.

"Il sindaco del Rione Sanità", de Mario Martone.

"Babyteeth", de Shannon Murphy.

"Joker", de Todd Phillips.

"J'acusse", de Roman Polanski.

"The Laundromat", de Steven Soderbergh.

"No. 7 Cherry Lane", de Yonfan.

Fuera de Competición - Ficción

------------------------------

"The Burnt Orange Heresy", de Giuseppe Capotondi (clausura).

"Seberg", de Benedict Andrews.

"Vivere", de Francesca Archibugi.

"Mosul", de Matthew Michael Carnahan.

"Adults in the Room", de Costa-Gavras.

"The King", de David Michod.

"Tutto Il Mio Folle Amore", de Gabriele Salvatores.

Fuera de Competición - No ficción

---------------------------------

"Woman", de Yann Arthus-Bertrand y Anastasia Mikova.

"Roger Waters Us + Them", de Sean Evans y Roger Waters.

"I Diari Di Angela - Noi Due Cineasti. Capitolo Secondo", de Yervant Gianikian.

"Citizen K", de Alex Gibney.

"Citizen Rosi" de Didi Gnocchi y Carolina Rosi.

"The Kingmaker", de Lauren Greenfield.

"State Funeral", de Sergei Loznitsa.

"Collective", de Alexander Nanau.

"45 Seconds of Laughter", de Tim Robbins.

"Il pianeta in mare", de Andrea Segre.

Proyecciones Especiales

-----------------------

"No One left Behind", de Guillermo Arriaga.

"Electric Swan", de Konstantina Kotzamani.

"Irreversible - Intégrale", de Gaspar Noe.

"Zerozerozero", de Stefano Sollima.

"The New Pope", de Paolo Sorrentino.

"Never Just a Dream: Stanley Kubrick and Eyes Wide Shut", de Matt Wells.

"Eyes Wide Shut", de Stanley Kubrick.

"Goodbye, Dragon Inn", de Tsai Ming-Liang.

Horizontes

----------

"Zumiriki", de Oskar Alegría.

"Un fils", de Mehdi M Barsaouli.

"Blanco en Blanco", de Theo Court.

"Mes Jours De Gloire", de Antoine De Bary.

"Nevia", de Nunzia De Stefano.

"Pelican Blood", de Katrin Gebbe.

"Moffie", de Oliver Hermanus.

"Rialto", de Peter Mackie Burns.

"The Criminal Man", de Dmitry Mamuliya.

"Revenir", de Jessica Palud.

"Giants Being Lonely", de Grear Patterson.

"Verdict", de Raymund Ribay Gutierrez.

"Just 6.5", de Saeed Roustaee.

"Chola", de Sasidharan Sanal Kumar.

"Hava, Maryam, Ayesha", de Sahraa Karimi.

"Sole", de Carlo Sironi.

"Madre", de Rodrigo Sorogoyen.

"Balloon", de Pema Tseden.

"Atlantis", de Valentyn Vasyanovych.

Sconfini

--------

"Chiara Ferragni - Unposted", de Elisa Amoruso.

"The Scarecrows", de Nouri Bouzid.

"Il Varco", de Federico Ferrone y Michele Manzolini.

"Effetto Domino", de Alessandro Rossetto.

Giornate degli Autori

---------------------

"Les chevaux voyageurs", de Bartabas.

"Lingua franca", de Isabel Sandoval.

"They Say Nothing Stays the Same", de Joe Odagiri.

"Seules les bêtes", de Dominik Moll.

"Un divan à Tunis", de Manele Labidi.

"Corpus Christi", de Jan Komasa.

"5 è Il Numero Perfetto", de Igort.

"Beware of Children", de Dag Johan Haugerud.

"The Long Walk", de Mattie Do.

"La llorona", de Jayro Bustamante.

"Un monde plus grand", de Fabienne Berthaud.

"You will die at 20", de Amjad Abu Alala.