La española Lita Cabellut desembarca en Cascais con su versión más intimista

La artista española Lita Cabellut desembarca este viernes en la ciudad lusa de Cascais, a unos 30 kilómetros de Lisboa, con una exposición "intimista" que supone, además, su primera incursión en Portugal.

Sus piezas, fotografías e instalaciones, más de una treintena en total, se mostrarán al público en el Centro Cultural de Cascais con el título "Poetry Never Gives Up" (La poesía nunca se rinde), toda una declaración de intenciones, como explicó hoy a Efe la artista, que reside en Holanda.

"Lo he elegido porque estamos pasando un momento en el que creo que lo que realmente nos conmueve, nos preocupa, nos hace sentir mejor personas es el arte" y es, por tanto, necesario, apuntó, entusiasta y locuaz.

Con esta idea lleva a Cascais la muestra, que define como una "selección" de la exposición que ha podido verse hasta hace unos días en la ciudad española de La Coruña.

En esa selección se incluye la obra que da título a la exposición, la "Niña bonita" de Cabellut, y que muestra dos esqueletos mezclados con flores como "homenaje a la vida y a la muerte.

"Es el morir y el vivir en el mismo día, es la guerra y la victoria, el odio y el amor, todo está ahí, pero lo que impresiona es que son restos de nosotros, somos nosotros", agregó.

Aunque sean las mismas piezas que las vistas en La Coruña, la artista defiende que la visión ha acabado por ser "completamente diferente" en Cascais, donde el "magnífico espacio" ha dado como resultado una muestra "más intimista".

"Es lo mismo, pero desde otra perspectiva, y ese es un tema que siempre me atrae y me tiene muy ocupada, ver las cosas desde diferentes perspectivas. Estoy viviendo esta experiencia con la exposición, de monumental a intimista", sostuvo.

Y es que, apostilló, "lo monumental no está en los espacios, lo monumental esta en la obra".

Cabellut, cuyas obras han pasado por Londres, París, Singapur o Dubái, confía ahora en que la que será su primera exposición en Portugal guste al público.

"Creo que va a ser comprendida, que la dureza aquí no es una cosa rara, no se asustan del dolor y de lo duro, porque están acostumbrados a saber que detrás de la dureza y detrás de lo duro y del sufrimiento hay un sentimiento que vale la pena sentirlo, porque es lo que nos hace sentir vivos", aseguró.