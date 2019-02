Little Mix anuncia un único concierto en España el 16 de septiembre en Madrid

Little Mix, la "girl band" británica de mayor éxito en el mundo, ha anunciado hoy un único concierto en España en 2019 que tendrá lugar el 16 de septiembre en el WiZink Center de Madrid.

El cuarteto desembarcará en el formato "The Ring+" de este recinto dentro de "The LM5 Tour", que tendrá paradas en Italia, Austria, Alemania y Holanda, antes de finalizar su periplo europeo el 27 de septiembre en Bélgica y continuar sus conciertos en Reino Unido e Irlanda.

Según ha informado hoy su promotora, Doctor Music, las entradas para la cita madrileña se podrán adquirir a partir de las 10 horas del próximo jueves a través de su web y otros puntos oficiales a un precio de 48 euros para pista y 54 para grada (gastos de distribución no incluidos en ningún caso).

Aún fresca la publicación de su más último álbum, "LM5", la banda interpretará canciones de este quinto disco de estudio como "Woman like me" y algunos éxitos de su carrera, como "Shout Out to My Ex" o "Black Magic".

Impulsadas por el programa de televisión "The X Factor", al que se presentaron como cantantes solistas, Little Mix nació en 2011 con Perrie Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock y Jade Thirlwall como integrantes.

Desde entonces, han despachado más de 45 millones de discos en todo el mundo y su álbum "Glory Days" es el más vendido por un grupo femenino este milenio en el Reino Unido.