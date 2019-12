"Little Women" llega a los cines de Estados Unidos, dominados por "Star Wars"

Los cines en Estados Unidos han visto esta Navidad los estrenos destacados de "Spies in Disguise" y de "Little Women", que compiten en las salas con "Star Wars: The Rise of Skywalker", dominadora absoluta de las fiestas.

Los estrenos de la semana llegaron a las salas el miércoles, día de Navidad, para aprovechar el puente de cinco días en Estados Unidos, por lo que el viernes no habrá novedades como suele ser la costumbre.

El más destacado de los estrenos de la semana es "Little Women", un drama romántico escrito y dirigido por Greta Gerwig, que se estrenó como directora en solitario en 2017 con "Lady Bird", cinta con la que recibió una nominación a los Óscar.

Como en "Lady Bird", Gerwig confió como protagonista de la cinta en la actriz Saoirse Ronan, que en esta ocasión comparte elenco con Emma Watson, Timothée Chalamet o Meryl Streep.

Ambientada durante la guerra civil estadounidense (1861-1865), "Little Women" es una adaptación de la novela del mismo nombre publicada en 1868 por Louisa May Alcott y narra la vida de las hermanas Jo (Ronan, Watson, Florence Pugh y Eliza Scanlen).

Twentieth Century Fox, por su parte, ha traído a las pantallas "Spies in Disguise", una película de animación en la que el superespía Lance Sterling y el científico Walter Beckett tienen que trabajar juntos para salvar al mundo de un villano cibernético.

Will Smith (Sterling) y Tom Holland (Beckett) dan voz a los protagonistas de esta cinta para los más pequeños en la que también colabora el rapero DJ Khaled.

La otra novedad de estas fiestas navideñas es "Uncut Gems", que dirigieron los hermanos Josh y Benny Safdie y que protagoniza Adam Sandler en el rol de un joyero de Nueva York adicto al juego y las apuestas junto al exjugador de la NBA Kevin Garnett.

Estas tres cintas compiten con el noveno episodio de Star Wars, que culmina la mítica aventura galáctica creada por George Lucas, una saga convertida en historia de culto para varias generaciones.

Al dominio absoluto en las pantallas durante el pasado fin de semana de "Star Wars: The Rise of Skywalker", le siguieron "Jumanji: The Next Level" y "Frozen II".