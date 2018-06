Llega al cine la exitosa novela de Pierre Lemaitre, "Nos vemos allá arriba"

"Nos vemos allá arriba", la película que adapta el best seller del mismo título de Pierre Lemaitre, funciona como una metáfora del mundo de hoy, en opinión de su protagonista, el argentino Nahuel Pérez Biscayart, que interpreta a su personaje prácticamente sólo con la mirada, oculta la cara por una máscara.

"La película es muy lírica, pero todo lo que plantea es de completa actualidad, y muy crítica con el capital: hay un 'tiburón', están las élites poderosas que hoy serían las multinacionales que depredan a los países, y están los que producen conflictos para beneficiarse después en términos económicos", enumera el actor en una entrevista con Efe.

Basada en la novela ganadora del Goncourt 2013, que se acaba de reeditar, "Nos vemos allá arriba" comienza con un largo plano secuencia que sigue la carrera de un perro mensajero hasta la primera línea de fuego el día que se supone que termina la guerra.

Sin embargo, la sádica decisión de un teniente provoca una última batalla de la que sale mal herido un joven dibujante, después de salvar de la muerte a su compañero de trinchera. Es un flashback, están en 1919.

El dibujante, que pierde media cara en el envite, resiste a duras penas en un hospital de campaña gracias a la morfina que roba para él el amigo de guerra; la desesperación del joven marca la decisión que ambos toman para sobrevivir: montan una estafa alrededor de los monumentos funerarios a los caídos en guerra.

Tras la herida, "él renace, se recompone, no solo como persona, sino como personaje, se reinventa de manera creativa, que es la única forma que tiene de poder sobrevivir en un mundo que lo ha condenado a una suerte de muerte en vida", explica Biscayart.

"Es interesante cómo desde las sombras el personaje se puede poner más ácido, más crítico en relación a la Francia ésta de la posguerra, y da un golpazo 'político-poético' -comenta el actor- a partir de esta gran estafa nacional que pone en jaque los valores del patriotismo y la glorificación de los mártires".

Dupontel, realizador de cintas como "Bernie" (1996), se reserva el papel del compañero Maillard, el contable que hace posible la estafa.

La película se mueve en un tono entre el teatro de títeres y el surrealismo, con guiños a filmes como "El fantasma de la ópera", "Mouline Rouge" y hasta "Los Miserables".

"Las referencias existen, conviven en uno, pero no como punto de partida para el trabajo; como actor intento pensar que voy a crear algo nuevo, desde cero, y no hay que rendir homenaje ni siquiera 'respetar'. Creo que está bueno tener inconsciencia y poder abordar algo con frescura, e incluso impunidad".

Con la cara semitapada, el actor trabaja la expresión corporal y, sobre todo, la mirada:

"Nunca había trabajado con máscaras, pero hace tiempo tenía la fantasía de bailar y de actuar enmascarado; era como sacarse de encima el peso del gesto y cuestionarme qué haría si no pudiera usar el rostro, ver si liberaría otras cosas".

Espectacular también el trabajo de Cécile Kretschmar, que creó las más de 20 máscaras que utiliza Pérez Biscayart y que fueron premiadas con un César.

Nahuel, reconocible su rostro por la imagen del cartel de "120 pulsaciones por minuto", ganadora en Cannes del premio FIPRESCI, inició en 2010 su relación laboral con el cine francés al protagonizar "En lo profundo del bosque", de Benoît Jacquot, que lo catapultó al cine internacional.

Desde entonces, este actor nacido en Buenos Aires en 1986 hace una media de tres películas por año, seis en 2010, aparte de una veintena de series de televisión.

"No siento que mi vida laboral sea tan intensa, elijo los proyectos en los que quiero trabajar y no me fuerzo a hacer lo que no quiero hacer, ahora tengo un montón de proyectos; pero luego habrá un año que no me verás en nada", bromea.

"Nos vemos allá arriba" ganó cinco premios César, los más importantes, además de un gran éxito de taquilla con más de dos millones de espectadores, y se estrena en España el próximo viernes.