Lluís Homar trae a Madrid "Tierra Baja", la obra teatral catalana más traducida

Lluís Homar regresa al Teatro de la Abadía con "Tierra Baja", un "clásico" del teatro catalán escrito por Ángel Guimerà, que el actor califica como "un pedazo de Shakespeare", y al que se enfrenta en una versión de Pau Miró a los cuatro personajes que conforman esta trama representada ya en 157 ocasiones.

Del 19 de septiembre y hasta el 7 de octubre, el intérprete catalán subirá a las tablas de la sala Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía este texto estrenado por primera vez en castellano en Madrid en 1896 en el Teatro Español, de la mano de María Guerrero, y que llega a nuestros días con una versión "contemporánea" de Miró que "conecta con todo el mundo".

Una obra que, según ha recordado Homar, forma parte del "escaso teatro clásico catalán" y que descubrió "de manera accidental" con 17 años en una compañía amateur y que más tarde fue el "vehículo" que le condujo al teatro independiente catalán.

Pero en esta versión de Miró, estrenada en el festival Temporada Alta en noviembre de 2014, Homar da vida a los cuatro personajes sin necesidad de artilugios ni vestuario para diferenciarlos, sino con su cuerpo y su voz.

"Yo no me transformo, es un viaje emocional a través de ellos, pero siempre soy yo y voy vestido de mí excepto en un momento en el que me pongo un vestido de novia", ha descrito.

En "Tierra Baja", Guimerà narra la vida de un "triángulo" amoroso protagonizado por Sebastián, el dueño de todo y principal representante de la Tierra Baja; Marta, la víctima más evidente de este mundo sórdido; Manelic, el rostro de la ingenuidad, y Nuri, la mirada de la inocencia en el drama de Guimerà.

"Esta obra es nuestro pedazo de Shakespeare, es la obra más traducida del catalán y tiene dos óperas (...) Es un canto a la libertad, un himno al amor", ha detallado sobre estos personajes que se debatirán entre su parte oscura y su parte luminosa.

Y se trata de una obra cumbre del repertorio teatral catalán que ha "trascendido" a nuestros días, según sus palabras, por ser "tan buena" que "quizá" no tiene la respuesta.

Junto a Homar "Tierra Baja" cuenta también con la música y voz de Silvia Pérez Cruz, quien "acompaña el lamento en el lenguaje de Marta" y "a veces es solo sonidos". "Es un sostén de la obra", ha declarado sobre Pérez Cruz, cuya intervención en la obra no es en directo, sino mediante una grabación sonora.

Tras haberla interpretado en catalán, Homar ha reconocido que llevar el texto al castellano es un "nuevo reto": "Ya había la versión de Echegaray, pero nosotros hemos intentado hacer una traducción literal, como si la hubiera hecho el propio Guimerà", ha afirmado.