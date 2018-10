Lockyer vuele al Lliure con la historia del viaje a España que cambió su vida

Mark Lockyer, que cautivó al publico del Lliure con la historia de su descenso a los infiernos de la enfermedad mental en "Living with the Lights On", vuelve a este mismo escenario con otro monólogo introspectivo, pero más luminoso, que parte de un viaje a España que le cambió la vida.

Según ha explicado hoy el intérprete británico, "Keep on Walking, Federico", que se estrena mañana, es "una carta de amor a España", tras una estancia de cuatro meses en un pequeño pueblo de pescadores que le ayudó a "seguir adelante de una manera más positiva".

Lockyer empezó su vida profesional en el National Theatre y la Royal Shakespeare Company, donde tuvo una brillante carrera, hasta que sufrió un crisis bipolar que destruyó su carrera y casi su vida.

En 2016, tras todo tipo de experiencias negativas, el actor volvió a los escenarios con "Living with the Lights On", una pieza teatral en la que explicaba su historia personal.

"En aquel texto hablaba de enfermedades mentales, delincuencia y suicidio -ha recordado- y cuando empecé a trabajar en esta nueva obra tenía algo muy claro: quería entretener al público, sin intentar cambiar el mundo ni entrar en charlatanerías políticas".

El resultado es una obra "terriblemente divertida -según su autor- porque es imposible no reirse viendo algo tan ridículo como un hombre hablando de sí mismo durante una hora y veinte minutos".

Como "Living with the Lights On", "Keep on Walking, Federico" es un monólogo, aunque en esta ocasión Lockyer interpreta cinco personajes, dos de ellos femeninos.

Uno de estos personajes es su madre y el otro se llama Ramona y es una mujer que bailó flamenco para él, algo que le ha obligado a aprender flamenco para poder interpretarla.

"Represento personajes españoles, pero no es una obra sobre España sino sobre temas universales que afectan a las personas de cualquier país, como la identidad, el duelo, la soledad y los padres", ha afirmado.

Durante su estancia en el pequeño pueblo español, Lockyer tuvo mucho tiempo para pensar porque, como no sabía español, se limitaba a observar a las personas e imaginar historias a partir de ellos.

También tuvo tiempo para interesarse por la historia de España, por la Guerra Civil y por Federico García Lorca, del que ha leído toda su obra.

"No es un montaje sobre Lorca -ha señalado-, pero su nombre está en el título porque es el hilo conductor de toda la historia".

Las experiencias que Lockyer tuvo en España y los pensamientos que cruzaron su mente durante esos cuatro meses dieron lugar a un texto que el autor mostró a la directora británica Alice Malin ocho meses antes de iniciar los ensayos.

"Aquello era un borrador que luego ha cambiado con las aportaciones de Alice, así que puedo decir que la obra la hemos esculpido a cuatro manos", ha dicho Lockyer.

Malin ha agregado que "el proceso creativo fue muy intenso" y que el texto final tiene la virtud de permitir que "cualquiera se sienta identificado" porque habla de cosas "como la familia o lo que sentimos cuando tenemos la sensación de que nuestra carrera ha entrado en un callejón sin salida".

"No es una obra sobre España -ha matizado-, pero está impregnada de la sensibilidad y sabiduría española que Lockyer captó durante su estancia en España".

El montaje se estrenó el pasado 18 de octubre en el Cervantes Theatre de Londres y ahora llega al Lliure, donde estará hasta el 28 de octubre, antes de iniciar una gira que tendrá lugar entre abril y junio de 2019.