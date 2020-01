Lolita: "En 'La fuerza del cariño 'soy yo, no me gusta copiar"

La actriz Lolita Flores representará en el Teatro Principal de Zaragoza la obra "La fuerza del cariño", de Dan Gordon, en la que a pesar de la exitosa versión cinematográfica previa de Shirley MacLaine y Jack Nicholson ha dejado claro que es su propia actuación porque ni le gusta copiar ni "tengo edad para copiar".

"Nunca he querido ver lo que han hecho otros actores antes con las mismas obras. Quiero ser yo, no me gusta copiar y ya no tengo edad para copiar. Ya copié bastante en el colegio y no me fue bien", ha afirmado en la presentación de la obra que representa junto a Luis Mottola, Marta Guerras y Antonio Hortelano desde que se estrenó el pasado mes de agosto de 2019 en Avilés.

Junto a Lolita, en la presentación de la obra, que estará en cartel cuatro días, han estado su compañero de reparto Luis Mottola y la vicealcaldesa de Zaragoza, Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández, además dl gerente del PMAEI, José María Turmo.

Lolita ha explicado que es la misma historia que el público ya ha podido ver en la película que MacLaine y Nicholson firmaron en 1983, aunque "nadie espere verme en el escenario como Shirley MacLaine porque soy yo".

En este sentido, tanto Lolita como Mottola han subrayado que Magüi Mira, la directora y creadora de la versión que interpretan sobre el escenario, "nos ha dejado crear nuestro personaje dentro de la historia y ha sido muy generosa".

"Cada personaje tiene su parte oscura pero también tiene otra parte con mucha luz. Es como la canción 'Gavilán o paloma' de Pablo Abraira ", ha comentado.

Lolita ha reconocido encontrarse muy a gusto en Zaragoza, ciudad en la que ha representado prácticamente todas las obras en las que ha trabajado, así como "la devoción a la Virgen del Pilar que nos inculcó mi madre (Lola Flores) desde pequeños".

Sobre su papel como Aurora, ha destacado que es una madre "distinta a mi completamente, es autoritaria y disciplinada y yo no lo he sido nunca con mis hijos. Es una viuda que el cariño lo vuelca con su hija".

Por su parte, Mottola ha explicado que la representación es "una comedia dramática en la que vais a reír y llorar en lo que es una noria de emociones, porque es lo que le sucede en el día a día a todos", a lo que Lolita ha añadido que al finalizar la representación "la gente no sale mal" y eso en el escenario se nota "en el aplauso del público, si es corto y fuerte o si es con las manos blandas".

Sara Fernández ha calificado de "acierto" el traer la obra al primer teatro de la capital aragonesa porque "la venta de entradas y la expectación que hay lo demuestran".