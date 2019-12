Loquillo y Crowded House actuarán en el festival Jardins de Pedralbes 2020

El festival Jardins de Pedralbes de Barcelona ha confirmado para la edición de 2020 las actuaciones de Loquillo, el 5 y 6 de junio, y de la banda australiana Crowded House, el 10 de julio.

Loquillo presentará en Barcelona "El último clásico", un álbum que defiende los estilos pop y rock con una mirada "vitalista, luminosa y sorprendente" y que luce las colaboraciones de artistas como Gabriel Sopeña, Igor Paskual, Leiva, Marc Ros (Sidonie) o Santi Balmes (Love of Lesbian).

El grupo Crowded House, creado en Melbourne (Australia) en 1985 por Neil Finn, Paul Hester y Nick Seymour, repasará algunos de sus grandes éxitos, como "Don't dream it's over" y "Something so strong", en un concierto capitaneado por Mark Hart y Matt Sherrod, además de Finn y Seymour.

La banda australiana y Loquillo se suman a la lista de artistas ya confirmados para el octavo festival Jardins de Pedralbes, que hasta la fecha ofrece un cartel que completan Raphael, James Blunt, Manel, Bryan Ferry, Alan Parsons y Cat Stevens.