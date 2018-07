Loquillo: "Soy un Frankenstein de todas las personas que he conocido"

El cantante José María Sanz, Loquillo, ha declarado ser un "Frankenstein" de todas las personas que ha conocido a lo largo de su carrera y ha señalado que la música ha sido para él una "escuela de aprendizaje personal".

"Puedo estar alternando con un ministro, pero el padrino de mi hijo es un miembro del grupo los Ángeles del Infierno", ha comentado durante su participación en el encuentro "Tres generaciones de música pop española", de los cursos de verano de la Universidad de Málaga.

El cantante ha señalado que el rock and roll es una actitud y no un sonido, una manera de entender la vida, de ser audaz y de abrir un camino que no han abierto otros, por lo que "tiene que ser vampiro, chupóptero, abrir puertas y coger elementos de otros estilos".

Loquillo ha calificado los tiempos actuales como "duros" para la música y ha reclamado una ley de mecenazgo y que un creador tenga una seguridad de por vida, y sobre el IVA ha declarado que "es mentira que se hayan bajado los CD un 21 por ciento".

El cantante ha criticado la "masificación" y la "burbuja" en la que se encuentran los festivales de rock, donde en muchos casos la música es lo de menos.

"Cada cierto tiempo hay que hacer una 'limpia', se van a quedar los festivales que apuesten por nuevos talentos y por cosas muy concretas, y el resto van a desaparecer", ha manifestado.

La provocación forma parte de su forma de ser: "La última vez que fui a la Universidad fue porque me dedicaba al tráfico a pequeña escala", y ha recordado que durante su época con los Trogloditas causaban destrozos en hoteles y se alimentaban de "sustancias no permitidas".

En el curso ha hecho un repaso de su trayectoria, donde ha jugado un papel relevante el compositor Sabino Méndez, autor de "Cadillac Solitario", que junto a Jaime Urrutia ha calificado como el "mejor compositor de largo de España", no sólo por lo que ambos "han significado sino por lo que han aguantado el paso del tiempo".

También se ha referido a otro de sus compositores, Gabriel Sopeña, al que califica como una "tabla de salvación" a la que se agarró para no acabar con la etiqueta de rock and roll star y con el "cerebro fundido", y ha destacado su importancia para llevar la poesía contemporánea al rock, lo que fue una verdadera revolución.

Loquillo ha salido al paso de los comentarios que lo han relacionado con el partido Ciudadanos al afirmar que la última vez que militó políticamente "fue con Los Verdes de Mendiluce, y "después de esa frustración pensé dedicarme a lo mío", ha reconocido.