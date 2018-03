Lovato y Fonsi interpretan por primera vez "Échame la culpa" en un escenario

Demi Lovato y Luis Fonsi sorprendieron al público del American Airlines Arena de Miami (Florida) el viernes por la noche con su primera interpretación juntos en un escenario de su canción "Échame la culpa", presentada hace cinco meses.

"Llevábamos bastante tiempo hablando para poder cantarla juntos, ya fuera en mi gira o en su gira, porque aún no habíamos podido hacerlo", comentó Fonsi a Efe minutos antes de saltar al escenario.

El boricua apareció en una plataforma y, junto a Lovato, empezó a interpretar esta canción entre aplausos y gritos del público.

La estrella nacida en Albuquerque (Nuevo México), consciente de la repercusión que ha tenido este tema, lo ha incluido en el repertorio de la gira "Tell Me You Love Me" con imágenes de Fonsi en la pantalla y viceversa.

"Pero no hay nada como interpretarla en vivo, así que se dio que actuaba en mi casa, y estoy feliz de ser parte de esa gira", afirmó el puertorriqueño.

La canción que lanzaron juntos en noviembre del año pasado ya ha superado el billón de visitas en las principales plataformas de reproducción y ha logrado "colocarse en una posición muy importante a nivel mundial".

Ese hecho lo atribuye al éxito de "Despacito", la canción que batió récords en todo el mundo, pero también a que la industria musical se ha abierto a los ritmos latinos.

"Hay que traspasar las barreras que hay con los idiomas, y la gente la está disfrutando muchísimo, ya sea en la versión en inglés o en español, porque es alegre, y porque celebra nuestro sabor latino", añadió.

Demi Lovato continuará durante las próximas semanas con su gira por Estados Unidos, mientras que Luis Fonsi se presentará en algunos escenarios de América Latina.

El boricua avanzó que ya está trabajando en la producción de un nuevo trabajo discográfico que verá la luz a finales de año.

Aunque no dio muchos detalles de este proyecto, aseguró que incluirá "una mezcla de ritmos románticos", algo que siempre ha caracterizado su música, con sonidos más pop y electrónicos.

"Me acuerdo (de) que hace 15 años quería sacar canciones más rítmicas porque quería bailar en mis shows, pero el mundo me pedía baladas", añadió al tiempo que se mostraba convencido de que "ahora la gente que tiene más ganas de fiesta y de bailar" con sus letras.