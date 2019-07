Love of Lesbian vuelve a "1999" en la segunda jornada del festival Río Babel

Love of Lesbian se ha coronado como claro vencedor este viernes en la segunda jornada del festival Río Babel, y lo ha hecho gracias a sus letras pegadizas, sus melodías hipnóticas y, sobre todo, al carisma que Santi Balmes, el vocalista de la banda, ha derrochado ante un público doblegado de antemano.

El festival, que clausura su tercera edición este sábado, alcanzaba hoy su cenit con una jornada repleta de cantautores y bandas "alternativas" nacionales e internacionales, entre los que han destacado el oscarizado cantante uruguayo Jorge Drexler, la charanga de La Pegatina o las ritmos latinos de la chilena Mon Laferte.

La edad media del visitante aumentó respecto al día anterior. Si el jueves se agolpaban, según fuentes de la organización, casi ocho mil personas -jóvenes y familias, principalmente- para disfrutar del concierto de Bad Bunny, este viernes decenas de parejas alrededor de los cuarenta años se cogían de las manos para entrar en el recinto.

Poco a poco, la Feria de Madrid se empezaba a llenar. Daban las seis de la tarde cuando el recinto abrió sus puertas, y los grupos de veinteañeros que repetían noche en el festival cruzaron los controles de seguridad saludando a los guardias. Mientras, los treintañeros más novatos, embutidos en sus camisas de estilo hawaiano, buscaban en Ifema el mejor fondo para hacerse una foto.

Las tres primeras actuaciones corrieron a cargo de Los Espíritus, que iniciaron la segunda jornada del festival con su rock psicodélico, y del cantautor español Muerdo. Tras el murciano llegó el turno de Mon Laferte, una de las artistas con más presencia en América Latina, que consiguió hacer bailar a los asistentes, pese a los más de treinta grados que les azotaban.

Hacia las nueve y media de la noche y ya con el sol cayendo, salió al escenario el cantautor Jorge Drexler. Uruguayo de nacimiento, pero, en sus propias palabras, "madrileño de adopción", aprovechó su posición en el escenario para lanzar mensajes feministas, ecologistas y en apoyo a los colectivos LGTBIQ.

"Pongamos que hablo de Martínez", "Todo se transforma" o "Despedir a los glaciares" fueron algunos de los temas que interpretó el cantante, ganador del Oscar a mejor canción en 2005 por "Al otro lado del río".

Antes de despedirse de su público con un "hasta pronto", el uruguayo quiso sacar al escenario a PJ "Sin Suela", el rapero puertorriqueño que protagonizó uno de los conciertos más sonados de la jornada anterior, y con el que el cantautor comparte parte de las reivindicaciones sociales.

Tras Drexler le llegó el turno a la banda catalana Dorian, que presentó un espectáculo plagado de luces láser y confeti blanco. Con ellos, la noche empezó a tomar un cariz de fiesta, mientras el público se entregaba a "Cualquier otra parte" o "Los amigos que perdí", para la que invitaron a subir al escenario a Santi Balmes, el vocalista de Love of Lesbian.

"Es un gusto formar parte del Río Babel, porque hermana a artistas de dos lados del charco", añadió Marc Gili, el vocalista de Dorian, antes de despedirse.

A quince minutos para la medianoche, Love of Lesbian salió al escenario: una decena de músicos vestidos de negro y, en el centro, su líder, el arrollador Santi Balmes, con unas gafas de sol doradas y vestido de blanco. Mientras ellos guardaban silencio, se escuchó un "¡Ay, Santiago!" entre el público.

Inmediatamente después, la periferia madrileña retrocedía diez años, al momento en el que la banda lanzó al mercado "1999", su narración en tres actos que desarrolla, guitarras mediante, el declive de una relación romántica. Con un público entregado casi desde el inicio, Santi Balmes entonó la canción que da nombre al disco, comenzado el que sería el plato fuerte del día.

"Antes de nada, educado es presentarse: somos los Rolling Stones y vamos a darlo todo", bromeó Balmes, que durante el concierto alternó temas añejos como "Algunas plantas" con otros de su último trabajo de estudio, "El poeta Halley".

Marc, el cantante de Dorian, devolvió el favor a Balmes acompañándole en el escenario para interpretar "Cuando no me ves", mientras que, para tocar "Incendios de nieve", uno de los temas más tiernos de la banda, Balmes pidió la ayuda de la joven cantautora mexicana Silvana Estrada, cuyo nombre no figuraba siquiera en el cartel del festival.

Estrada y Balmes protagonizaron uno de los momentos más emocionantes de la noche, mientras cientos de móviles les grababan y un puñado de parejas se besaban bajo el escenario. Poco después, y tras más de una hora de concierto, Love of Lesbian se despedía, dando paso a La Pegatina, con quienes el público ha bailado, en el último concierto de la jornada, temas como "Maricarmen" o "Y se fue".

El festival Río Babel se despide este sábado con una propuesta más electrónica, que incluye a Fatboy Slim, Trending Tropics y Fuel Fandango, entre otros.