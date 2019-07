El Low Festival cierra su primera jornada con 22.000 incondicionales

La undécima edición del Low Festival de Benidorm ha echado a andar esta noche con casi 22.000 personas que se han dado cita para ver principalmente los conciertos de Dorian, Foals y Bastille.

Ni siquiera la leve lluvia caída al poco de iniciarse el evento impidió que el público se retrajera. Desde que las puertas se abrieron la entrada fluyó de manera constante, con el único agobio de la humedad ambiente producto del calor y la ligera precipitación anterior.

La espera de un año valió la pena y ninguno de los cabezas de cartel defraudó a sus incondicionales. El Low es un festival que atrae a un público muy variado propiciado por el amplio repertorio de estilos musicales que se dejan ver y escuchar en cada uno de sus cinco escenarios.

El primer escenario en el que se abría el fuego era el 'Energy System', enfocado a la música electrónica y con un buen ramillete de DJ's. 'Impulse Spy', a las 18.30 horas ya estaba ambientando la zona en lo que fue un calentamiento para todo lo que vendría después.

El primer plato fuerte llegaba con los barceloneses 'Dorian' en el escenario principal a las 21.30 horas, con un cumplimiento escrupuloso de los horarios. A esa hora miles de incondicionales ya aguardaban los primeros acordes de la banda catalana liderada por Marc Gili que para disfrute de los presentes interpretó varios de sus temas más conocidos como "A cualquier otra parte" que los llevó al éxtasis o "La tormenta de arena".

No faltaron tampoco temas como "Vicios y defectos" y "Señales" de su álbum "Justicia universal" o "Arrecife" y "Paraísos artificiales".

En el mismo escenario principal llegó después el turno de Foals. La banda de Oxford comenzó poco antes de la medianoche con un 'setlist' en el que tuvieron cabida buena parte de sus canciones más esperadas. Abrió el show con 'Mountains at my gates' y ya se ganó a los presentes. El público coreó con él 'My number' y 'Exits' y el frenesí continuó con 'Spanish Sahara', El Low mostró a un Yannis Philipakkis completamente entregado que puso el punto final con 'Two steps, twice' y que dejó el recinto del Guillermo Amor patas arriba en un Low que en su primera jornada cumplió con creces.

Otra banda británica, el cuarteto londinense Bastille, tomó el testigo a las dos de la madrugada para acercar su música 'indie pop' y prolongar la diversión de los fanes con sus mejores temas, entre los que incluyeron los conocidos 'Bad blood' o 'Laura Palmer'.

La jienense Zahara y el electropop de los británicos Ladytron, en el escenario Benidorm, se convirtieron también en foco de atención de un gran número de seguidores que se desplazaban de un escenario a otro para perderse lo menos posible.

Algunos se quejaban del horario que la organización había reservado para uno de los grupos más esperados, Miss Cafeína, que a las tres de la madrugada iniciaba gira con su nuevo trabajo 'Oh Long Johnson'.

El rock alternativo de los madrileños, sin embargo, logró concitar a muchos fieles que no quisieron perderse lo último de la banda, pese a las altas horas.

Hoy llega la segunda jornada del mayor evento musical de Benidorm y lo hace con el grupo New Order, cabeza de cartel absoluto del festival y referencia mundial en el rock alternativo y la electrónica desde los años 80 del pasado siglo.

Antes abrirán boca artistas y bandas como Viva Suecia, Vera Green, Alice Wonder, Second o Xoel López.