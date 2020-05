El Low, pendiente del calendario del Gobierno para saber si hay que cancelar

El Low Festival de Benidorm, inicialmente previsto del 31 de julio al 2 de agosto, sigue pendiente de decidir si mantiene o cancela la presente edición a que el Gobierno aclare el calendario "durante el cual no se permite celebrar conciertos ni festivales".

La organización del Low ha informado de que, en todo caso, "por el devenir de los acontecimientos será muy difícil realizar el Low este año".

Los responsables del certamen han señalado a través de un comunicado colgado en su página web que dicha comunicación aún no se ha producido ni tampoco "ningún compromiso con el sector" por parte del Ministerio de Cultura.

Han precisado que hasta que no se disponga de dicho calendario no pueden cancelar el festival de forma unilateral porque ello "podría obligar a ejecutar y pagar los contratos con los artistas y empresas colaboradoras de este año, aun si no celebramos el festival".

El Low insiste en que están a la espera de instrucciones del Gobierno y de que se les facilite "un marco legal sobre el que poder trabajar", aunque mientras tanto estarán "preparados hasta el último minuto".

Señalan, asimismo, que ya están trabajando en la edición de 2021.

Por último, la organización avanza también que, llegado el momento y de acuerdo al marco legal, se procederá a las posibles devoluciones de dinero y cambios de entradas.