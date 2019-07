Lucía Fernanda se lía "la manta" a la cabeza en su debut discográfico

Si los padres de Lucía Fernanda no fueran Mariola Orellana y Antonio Carmona su debut en la música habría sido, "seguro", menos prometedor: su primer single, "La Manta", está compuesto desde lo mucho que aprendió estudiando música en Cambridge y en una vida "hippy", llena de "libertad y amor", a su lado.

"Supe desde siempre que me quería dedicar a la música, aunque en la edad del pavo me daba vergüenza todo y me ponía un freno absurdo. Mis padres me han facilitado mucho el camino y me han apoyado siempre en todo. Su mejor consejo es que disfrute, a lo mejor porque ellos son muy disfrutones", dice la cantante (Madrid, 1996) en una entrevista con EFE.

"La Manta" es el primer single, con videoclip incluido, de un disco que verá la luz en enero y que aún continúa en proceso de producción junto a su pareja, el dj Tony Grox.

"Ay, me abrazas y me matas/ en la manta todo pasa/ más allá, es una farsa/ si hablas en la mañana/ nunca se acaba/ tu huella pisada a mí ya me abrasa", dice el estribillo de la canción, compuesta, como el resto, por ella.

La canción, una mezcla latina y de música electrónica, es un "cúmulo de pensamientos y sentimientos; habla de amor, de pasión, porque la manta es un lugar de recogimiento y lo que te lías a la cabeza cuando al final dices 'adiós, me voy, no quiero seguir con esto'".

Para el videoclip ha elegido un asunto que conoce bien, un "pedío" gitano, es decir la fiesta de compromiso de una pareja, en la que ella "hace" de novia, y que es una reivindicación de lo importante que es huir de la presión del entorno, de las imposiciones.

En el videoclip, en el que la acompañan la actriz Belén López y su pareja, el guitarrista Antonio Fernández "Añil", su novio, Tony Grox, y su hermana Marina (Madrid, 1993), ha querido reflejar "cómo se sienten etnias como la gitana o la musulmana".

"Desde muy pequeña he vivido cosas muy fuertes, como que mi padre tuviera que dejarle a mi hermana en un cesto a la puerta a mi abuela para que la viera porque no aceptaba que él estuviera con una paya. Luego las dos abuelas han ido abriendo su mente y ahora están las dos muy orgullosas de sus nietas y de que nos dediquemos a esto", recuerda sobre su vida como hija de un matrimonio mixto.

Desde que estrenó hace un mes el videoclip han sido muchas las mujeres gitanas que la han felicitado pero también han sido muchas las críticas por una de las escenas.

"Nos metemos todas en el baño a fumar y eso es lo que hacen las mujeres gitanas porque no pueden hacerlo delante de los hombres", revela.

Se considera feminista "si eso quiere decir igualdad", pero también cree que "hombres y mujeres son distintos, porque si no fuese así... ¡qué aburrimiento!".

Lucía Fernanda ha estudiado durante 24 meses en la Cambridge School of Visual & Performing Arts (CSVPA) y se ha formado en historia de la música, composición, producción y ejecución -toca la guitarra y "algo" el piano"- y su meta es seguir aprendiendo otros instrumentos, especialmente de percusión.

En agosto dará sus primeros conciertos, en el White Summer de Sotogrande -4 y 24- y en Valverde de la Vera -10- y continuará preparando los dos singles que lanzará antes de enero de su primer disco.

Sigue la actualidad y sabe que se está debatiendo la investidura del presidente del Gobierno: "solo tengo que decir que les admiro a todos por lo buenos actores que son", zanja.

Por Concha Barrigós.