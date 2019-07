Lugares imaginarios se tornan reales en una muestra del artista uruguayo Alfredo Ghierra

Los rincones imaginarios que el artista uruguayo Alfredo Ghierra plasmó con su trazo en una colección de dibujos se tornan reales en "Esos lugares existen", una muestra que invita a los espectadores a meterse "en la cabeza" del creador.

Así lo afirmó en una entrevista con Efe Ghierra, quien resaltó que, como evidencia su título, la exposición inaugurada el pasado viernes en el Museo Nacional de Artes Visuales (MNAV) de Montevideo está conformada por sitios que son producto de la imaginación pero que "existen" para quien los ve.

"La imaginación es un arma muy poderosa de nuestra especie, realmente es tan poderosa que las cosas más poderosas del mundo de hoy son imaginarias, basta nombrar el dinero (...) y lo que proponemos es que las imágenes que van a ver en esta exposición son lugares reales porque son lugares creados por la imaginación", expresó el artista.

El dibujante, que tiene estudios en arte y en arquitectura, puntualizó que fue precisamente una mezcla de imaginación y obsesión lo que lo llevó a idear los 28 dibujos expuestos en el MNAV, si bien precisó que hubo otros elementos que le sirvieron de inspiración.

"A mí me inspira mucho la ciudad de Montevideo, me parece un sitio bastante particular en el mundo, muy 'sui generis'. Entonces es eso, más todo lo que leo, más que me gustan mucho los jardines y hago jardines; la conjunción de las tareas del día a día termina siendo la inspiración para estas obras", atinó.

Así Ghierra explicó que, por ejemplo, un dibujo titulado "La sociedad de la información" surgió tanto de su reflexión sobre la sociedad actual y sus problemas como de un recuerdo de su infancia, cuando hacía "ciudades de libros" como la que se ve tras una ventana en la ilustración.

Asimismo, preguntado sobre por qué la mayoría de los dibujos a lápiz y tinta que, según sostuvo, fue elaborando a lo largo de 18 años de trabajo en su estudio representan ciudades, el artista señaló que las urbes le parecen "el objeto más sofisticado que ha creado el hombre", por lo que le resultan atractivas para estudiar y dibujar.

De todas formas, el dibujante, que ha expuesto en galerías de Argentina, Alemania, Brasil, Bulgaria, España e Italia, matizó que buscó que en los paisajes urbanos estuviera muy presente la naturaleza.

"Van a ver bosques y cielos, mares, montañas y tormentas. O sea que (la naturaleza) está, hay un mix (mezcla) y eso debe ser también porque Montevideo, que es siempre mi musa, tiene un gran contacto con la naturaleza", valoró.

Por otro lado, el ilustrador uruguayo, reconocido en la escena artística local por su personaje "Ghierra Intendente", creado en 2010 como una performance artística en clave política y apartidaria, para pensar y proyectar ideas sobre Montevideo, indicó que en "Esos lugares existen" hizo hueco también para el trabajo en grupo.

Así, lo primero que llamará la atención del visitante que se adentra en la sala de la exposición no será uno de sus dibujos a escala sino una reproducción de los edificios de uno de ellos en 3D elaborada por otro artista, el escultor Javier Ribeiro; lo que, para Ghierra, "moderniza" su trabajo.

"En principio mi técnica (de dibujo) te conecta rápidamente con cinco siglos para atrás; sin embargo a mí me interesa muchísimo la tecnología, entonces tener la posibilidad de a través de una impresión 3D poder fabricar en tres dimensiones lo que dibujo en dos pero que imagino en tres es una vuelta en círculo", destacó.

Además, la muestra cuenta con diferentes proyecciones audiovisuales de otros colaboradores, una con una entrevista al artista, una con sus dibujos animados y otra que muestra en "timelapse" o cámara rápida el proceso de creación de las obras.

El Museo Nacional de Artes Visuales de Uruguay reúne por primera vez en "Esos lugares existen" una colección de 28 dibujos elaborados por Ghierra que tienen como tema el tiempo y las ciudades.

La muestra se exhibirá en el MNAV de Uruguay hasta el 18 de agosto.

Alejandro Prieto