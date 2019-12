Luis Coronel, relevo para el regional mexicano: "Vengo de no tener nada"

Con solo 23 años, el cantante Luis Coronel se postula como un importante relevo para el regional mexicano y aseguró a Efe que valora mucho todo lo que ha logrado y el apoyo de sus seguidores porque sabe lo que es estar abajo del todo.

"Lo que aprecio del apoyo de la gente es su apreciación hacia mí. Vengo de no tener nada, de vivir en un gimnasio, de estar durmiendo debajo de un ring, de no estar con mi familia, a, de repente, tener gente en todo el mundo diciéndome: 'Oh, Luis, quiero conocerte'", relató.

"Nunca imaginé que iba a pasar esto, pero estas cosas se dieron. Pasó lo de la carrera (...). Todo lo que me dicen los fans lo aprecio tanto porque vengo de no tenerlo, de no tener amigos, de no tener a nadie a quien poder contarle mis problemas. Y ellos me han entendido perfectamente", añadió.

Coronel (Tucson, 1996) ha lanzado recientemente "No es que me gustes", un nuevo y apasionado "single" en el que está acompañado por La Séptima Banda.

El joven artista explicó que es un tema de banda, "romántico" y de ir "directo al grano" cuando te enamoras de alguien.

"Que quieres llegarle directamente a una mujer: 'No es que me gustes, es que me encantas, me fascinas'", explicó.

Y aunque en la canción parece, al principio, un poco tímido a la hora de mostrar sus sentimientos, Coronel contó que luego el protagonista de "No es que me gustes" se va abriendo.

"En una relación, tienes que ir conociendo a la persona, tienes que quebrar el hielo para poder ser tú", ejemplificó.

No obstante, Coronel bromeó con que uno de los mayores alicientes para colaborar con sus "amigos" de La Séptima Banda le venía por parte familiar.

"Para serte sincero, mi mamá es una gran fan de La Séptima Banda, así que poder tener una canción con ellos definitivamente es como un regalo para mi mamá", dijo.

Coronel continúa con este "single" su buena racha desde que lanzó su álbum "Ahora soy yo" (2017), un disco que le consolidó en el mapa del regional mexicano y con el que continuó explorando sus raíces culturales.

"Mi familia viene de Sonora y de Durango. Y la música mexicana se me inculcó por mis padres. Aunque vivía en Estados Unidos, siempre salía de la escuela y mis papás le prendían la radio y era música mexicana: Chente (Vicente Fernández), Valentín Elizalde, Banda El Recodo, Joan Sebastian...", recordó.

Su carrera artística comenzó casi por casualidad con una versión en 2013 de "Mi niña traviesa" que alcanzó el éxito en internet.

A partir de ahí, llegaron los discos, los sencillos y las giras, aunque Coronel confesó que el mundo de la música puede ser "engañoso" y que hay que tener "cuidado".

"Hay subidas y bajadas, es como todo. Pudiera decir que el 99 % es bonito, pero hay un 1 % que sí te afecta. Son muchas cosas, puede haber muchos problemas. En mi caso, siempre me gusta hablar porque soy muy franco y sincero, eran problemas con disqueras, caer en depresión por estar lejos de tu familia, saber que la gente que te rodea y que consideras hermanos te están quitando...", enumeró.

Por otro lado, Coronel, aunque ya ha mostrado cierto interés por adentrarse en otros estilos como el pop, se reafirmó en su ADN de regional mexicano y defendió la buena salud del género.

"Muchos dicen que el regional mexicano está en crisis, pero yo creo que no: hay muchas canciones buenas", sostuvo.

Y ya trabajando en el que será su cuarto álbum y sin olvidar que ya se estrenó como presentador de televisión, el artista aseguró que le encantan los retos y probar cosas nuevas.

"Si no sé hacerlo, me gusta aprenderlo", afirmó.

David Villafranca