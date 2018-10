Luis Ortega, director "El Ángel": "La vida es mucho más que el bien y el mal"

Un director que soñó con ser delincuente, Luis Ortega, y un actor que jamás se había puesto delante de una cámara, Lorenzo Ferro, han logrado el mayor éxito del cine argentino del año, "El ángel", un thriller que convierte a un célebre asesino múltiple en una estrella pop con rostro angelical y rizos de oro.

"Más que un transgresor es un personaje que no entiende las reglas, para él es más importante la sensación de estar vivo que el botín", ha señalado a Efe el director, que opina que "la vida es mucho más amplia que el bien y el mal".

Ortega (Buenos Aires 1980) ya dirigió para la televisión una serie sobre la familia Puccio, dedicada al secuestro y la extorsión, y cuya historia también fue llevada al cine por Pablo Trapero, y ahora se inspira en el caso de Carlos Robledo Puch, encarcelado a los 20 años por 40 robos y más de once crímenes cometidos entre 1971 y 1972.

Pero Ortega no quiso conocer al verdadero asesino, que hoy tiene 66 años y lleva 46 en prisión. "Ya no es el niño que hubiese querido conocer, uno de mis mejores amigos lo entrevistó a fondo y cuando vi la energía del tipo pensé que me iba a arruinar la película", asegura.

En realidad el filme tiene más de autobiográfico que de la biografía del asesino, en el sentido de que explora ese deseo de libertad que a veces va más allá de lo aconsejable.

"A esa edad la muerte es algo que está muy lejos, yo nunca pensé en ella como algo real; nunca maté a nadie pero uno experimenta con su propia mortalidad y no piensa que detrás va a haber un velorio o una familia llorando", explica el director de "Caja negra" (2002).

"Es más que nada una duda sobre si Dios existe o no, sobre donde están los límites, como si uno estuviera esperando en una obra de Beckett a que Dios dé la cara, y dispara para terminar con la puesta en escena y con la sensación de que todo es mentira", añade.

Ortega también pone el acento en la relación que Carlos (Ferro) establece con un compañero del instituto, Ramón (Chino Darín), hijo de una familia de delincuentes con quien empieza a colaborar y a sentir una atracción especial.

"Mi conclusión fue que estaba enamorado de su amigo y decidimos ir por esa historia, que quizá no sea real pero a medida que pasa el tiempo y voy conociendo a familiares y gente que quedó viva de ese momento, cada vez se parece más a la realidad de lo que yo pensaba" afirma.

La intuición le llevó también a elegir a un completo desconocido como protagonista. El director de cásting vio una foto de Lorenzo Ferro en una revista junto a su padre, el actor Rafael Ferro, y se puso en contacto con él.

"Lorenzo fue el primero de mil personas que vi", dice Ortega, "cuando lo conocí no me miraba ni me prestaba atención; eso me gustó, los demás venían con una idea de cómo era un asesino, abrían mucho los ojos, hacían el loco, pero yo buscaba a un asesino inocente, que pudiera matar como comer un chicle".

Convencer a los productores -K&S Films y El Deseo, la misma alianza de "Relatos Salvajes" o "El clan"- no fue fácil. "Nos llevó seis o siete meses", asegura Ferro, "yo no sabía si apuntarme a la Universidad o no, estaba naufragando y el día que Luis me llamó y me dijo que sí pensé, bueno, no voy a tener que estudiar nunca más".

Más allá de la socarronería, Ferro se declara autoexigente. "Me cuesta verme, también rapeo y en las batallas me pasa lo mismo, uno siempre se juzga y es difícil conformarse, pero valoro más todo el trabajo que hay detrás de la película que mi cara o cómo estoy actuando", dice.

La banda sonora de "El ángel" se nutre de canciones de la época, entre ellas el "Corazón contento" que en España hizo célebre Marisol y cuyo autor, Palito Ortega, es el padre del cineasta.

"El ángel" llega este miércoles a los cines después de haber pasado por festivales como Cannes, San Sebastián o Toronto. En Argentina se estrenó durante el verano pasado y fue un éxito de taquilla, con una recaudación de más de 4,7 millones de euros.

También ha sido la película elegida para representar a Argentina en los premios Oscar de Hollywood y los Goya de España.

Magdalena Tsanis.