MACBA explora en una exposición la represión e imposición cultural colonial

El MACBA presenta la exposición "Territorios indefinidos", en la que explora la represión y la imposición cultural del colonialismo entre las poblaciones nativas, a través de la obra de artistas como Pala Pothupitiye, Mariana Castillo, Lothar Baumgarten o Jefrey Gibson.

"Territorios indefinidos" reflexiona sobre la noción de territorio en un sentido amplio del término, que va más allá de la geografía y comprende cuestiones de identidad, cultura, historia y tiempo, en el marco del legado colonial.

A través de la obra de dieciséis artistas procedentes de geografías y diásporas diversas, la exposición, ha explicado este jueves la comisaria, Hiuwai Chu, analiza "la persistente huella de la represión colonial y el desempoderamiento de las poblaciones nativas".

La colonización, recuerda Chu, "no fue sólo territorial y económica, sino también cultural a través de la imposición de estructuras de conocimiento y formas de representación".

La evocación de la memoria y la revisión de narrativas históricas ponen en evidencia el modo en que "estructuras impuestas hace siglos establecieron unos paradigmas que se han perpetuado hasta hoy, porque la colonización no terminó con la independencia de las colonias".

Sin ánimo de ser una exposición de tesis, el propósito de la comisaria ha sido ofrecer "visiones plurales".

La pieza central de la exposición, que estará abierta al público en el MACBA hasta el próximo 20 de octubre, es la película de Naeem Mohaiemen "Two Meetings and a Funeral" (2017), que entreteje meticulosamente imágenes de archivo y nuevas filmaciones para reflexionar sobre el impulso y la solidaridad de las ideologías de izquierda del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL).

En abril de 1955, los representantes de 29 países asiáticos y africanos, la mayoría de los cuales acababan de acceder a la independencia, se reunieron en una conferencia en Bandung (Indonesia), para defender intereses comunes respecto a la soberanía nacional, la descolonización, el antiimperialismo y el desarrollo económico.

A la conferencia asistieron miembros de países que representaban entonces el 54 % de la población mundial y de ese encuentro emergió el Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), formado por naciones que compartían aquella ideología y evitaban la bipolaridad de la Guerra Fría, y también el término "Tercer Mundo".

Remontándose más allá de ese momento histórico, la exposición empieza con obras que abordan la huella de la represión y la desposesión colonial, así como el modo en que las potencias imperiales han ejercido el control mediante estructuras epistémicas como la cartografía política y la lengua.

"Mira hasta dónde hemos llegado", de Jeffrey Gibson; "Mapa de Nuremberg de Tenochitlan", de Mariana Castillo; o "Colombo Fort", "El otro comercio" y "Mapa de Ptolomeo de Sri Lanka", de Pala Pothupitiye, son algunos ejemplos de estas cartografías críticas.

En "Esto no es un albaricoque" (2009), Maria Thereza Alves ilustra en acuarela veinte tipos diferentes de frutos indígenas que la artista encontró en un mercado del Amazonas, a los que el vendedor se refería con una única palabra, albaricoques, dado que, como ha explicado la artista, sus nombres originales han quedado relegados al olvido tras "décadas de imperialismo lingüístico".