Mad Cool asegura que no se ha sentado a hablar con ninguna otra ciudad

Los responsables de Mad Cool han asegurado este viernes a Efe que las negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid para encontrar una nueva ubicación para la edición de 2021 siguen adelante y que no han entablado contactos con ninguna otra ciudad como "plan B" en caso de que estas no prosperaran.

"Desde hace dos años, cuando el festival cogió esa dimensión, tuvimos propuestas no solo nacionales, también europeas, pero no nos hemos sentado con ninguno a hablar todavía por respeto absoluto por Madrid", ha afirmado el codirector del evento musical, Farruco Castromán.

Estas declaraciones llegan tras una información del diario El País que aseguraba que sí se habían entablado esos contactos con comunidades como Castilla y León y Andalucía, citando a fuentes de la organización.

Preguntado por si tendría sentido un Mad Cool fuera de Madrid (el nombre de la ciudad está incluido en el título del propio festival), Castromán se ha mostrado más cauto. "Madrid es la ciudad apropiada y donde queremos que se quede. No lo vemos fuera. Ahora, si de repente, nos echaran...", ha apuntado.

"Hasta que el Ayuntamiento no nos dé una propuesta no vamos a plantearnos nada", ha insistido no obstante al preguntársele por la posibilidad de migrar a los antiguos terrenos de Rock in Rio en Arganda del Rey (Madrid).

Frente a las especulaciones de quienes ven en este artículo un intento de contaminar la negociación, Castromán también se ha mostrado tajante: "Cada uno que piense lo quiera, nosotros estamos tan sorprendidos con el Ayuntamiento, con el que estábamos aproximando posturas", ha dicho.

"Quiero subrayar nuestro interés por que se pueda quedar en esta ciudad, y buena prueba de ello es el extraordinario esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento, esfuerzo que es muy valorado y apreciado por los promotores" del festival, ha coincidido el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida.

Fue en 2018 cuando Mad Cool trasladó su sede original en La Caja Mágica de Madrid a un gran recinto de más de 100.000 metros cuadrados al norte de la ciudad, en unos terrenos entre Valdebebas e Ifema, merced a un acuerdo con el consistorio madrileño que permitieron celebrar el evento musical de mayor asistencia diaria del país.

Según ha puntualizado Castromán, dicho acuerdo suponía que Mad Cool pudiera celebrarse en esos terrenos al menos hasta 2021 incluido y que luego "habría una continuidad allí" pese a la ampliación de Ifema, que fue anunciada ese mismo año y que se esgrime ahora como causa principal del forzoso cambio de sede.

"Por eso hicimos la inversión que hicimos en su momento. Por razones que tendrán que explicar, ahora nos tenemos que mover", ha repuesto el promotor.

En busca de un espacio alternativo, los organizadores del evento y representantes del Ayuntamiento se han sentado "varias veces, con una voluntad buena por ambas partes", según Castromán, que espera recibir "en breve" una alternativa.

El codirector de Mad Cool también ha querido matizar las informaciones que fuentes municipales han trasladado a Efe, en cuanto que ya se habrían ofrecido tres parcelas (dos en el sur y una en el norte de la capital, de entre 100.000 y 150.000 metros cuadrados aproximadamente).

"Se nos ha hablado de zonas o lugares, pero los enlaces de comunicación no son los adecuados y las inversiones serían costosísimas, como lo fue la que se hizo en Ifema", ha explicado la organización, que ha pedido sobre todo "garantías a medio plazo de que no habrá que cambiar de parcela cada año o dos años".

Castromán sí ha reconocido en este punto la urgencia de la negociación. "Se está dilatando en el tiempo, pero los grandes eventos nos peleamos con mucha antelación por las grandes bandas, sobre todo los cabezas de cartel, y hay que cerrar ya la oferta de 2021", ha explicado.