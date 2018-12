Madness, nuevo cabeza de cartel del festival VIDA 2019

La formación británica Madness será uno de los cabeza de cartel del VIDA 2019, según ha informado hoy el festival, que se celebrará del 4 al 6 de julio en la Masia d'en Cabanyes en Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

La nueva confirmación se suma a las ya conocidas de Beirut, Hot Chip, The Charlatans, Sharon Van Etten, Superchunk, Él Mató a un Policía Motorizado, Didirri, Joan Colomo, Stella Donnelly y Carla.

Madness fue una de las bandas protagonistas del renacimiento del 'ska' entre la década de los 70 y los 80, con canciones tan míticas como "Our House" o "One Step Beyond".

A lo largo de su carrera, la formación originaria de Camden Town no ha querido quedarse tan sólo en este género, sino que ha ido incorporando elementos del 'motown', 'soul' y pop británico a su sonido.

La banda liderada por Chris Foreman visitará la sexta edición del VIDA con "Can't Touch Us Now" (Universal Music, 2016) como su último álbum de estudio.