"Madre", una cinta "sutil, rara y ambigua" que abre el Festival de Sevilla

Marta Nieto, protagonista absoluta de "Madre", largometraje de Rodrigo Sorogoyen con el que este viernes se inaugura el XVI Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF), cree que la película "trabaja desde un sitio sutil, raro y ambiguo" en el que el espectador no está acostumbrado a moverse.

"La sociedad se ha polarizado en extremo, es todo blanco o negro, y estos claroscuros de la cinta -que te pueden gustar más o menos, pero existen, porque la vida está llena de grises- son naturales, y la película es preciosa por ello", añade en una entrevista con Efe realizada en el Hotel Hesperia de Sevilla, centro neurálgico del Festival.

La película, que se proyecta esta noche tras la gala de inauguración en la que el cineasta y político Pere Portabella recibirá su Giraldillo de Honor, es una derivación del corto del mismo nombre que estuvo a punto de competir en Hollywood, donde fue seleccionado entre los mejores del mundo.

En él, una mujer joven que ha dejado a su hijo de siete años a cargo del padre para unas breves vacaciones en Francia, recibe la llamada del niño pidiendo auxilio porque se ha quedado solo en una playa y no sabe dónde está. Una llamada angustiosa que acaba en el más tremendo vacío.

Después de los primeros minutos del largometraje, donde Sorogoyen recupera ese corto, el director elige otro plano secuencia, largo, calmoso, para presentar a la nueva Elena, una mujer adulta que camina por una playa inmensa, donde se diluye la poca gente que hay.

Por casualidad detiene la mirada en un chico francés que, por su edad y sus rizos rubios tirando a rojo, le hace pensar que así sería en la actualidad su hijo desaparecido hace diez años. Que incluso podría ser su hijo. Un cruce de miradas que parece sacar a esta mujer del letargo en el que ha decidido dejar vagar su vida.

Nieto, que interpreta a Elena en ambas películas, explica a Efe que el personaje que está en el corto "tiene que ver algo" con la protagonista de 'Madre', pero "llenar esos diez años que están en elipsis" han sido para ella un material de juego "infinito": Elena ha tenido que "tomar decisiones, e imaginar, imaginar e imaginar".

La actriz murciana, que es madre de un niño pequeño, confiesa que investigar para saber cómo se debe sentir uno tras la desaparición de un hijo es "lo más parecido a una tortura" que ha tocado "nunca".

Y para darle vida, creó "un estado", con un cuerpo "que se vuelve duro", extremadamente delgado, y aprendió francés: "Quería llegar a la película con esos diez años vividos de verdad". Y logró ganar por ese papel varios premios, entre ellos el de mejor actriz en la sección Horizontes de la Mostra de Venecia.

Nieto explica uno de los extremos más discutidos de Elena: "Siendo un personaje tan complejo que no terminas de entender nunca, sí hay una cosa muy física con el 'hijo', instintiva, de no saber por qué está mejor con él que cuando él no está, siente cosas que no vivía en diez años, y todo eso ocurre por amor, es un amor puro".

"Esta situación -advierte Nieto- la juzgará cada uno con su propio juicio, uno, desde fuera, y teniendo en cuenta la sociedad en que vivimos puede pensar 'me hiere la sensibilidad' o 'no lo entiendo', pero la realidad es que es un encuentro entre dos personas que se hacen mejores, no se hacen daño en ningún momento".

Después de casi quince años en pequeños papeles, la actriz entiende que "la vida va de esforzarse", y eso ha requerido de una constancia que le han llevado a momentos de crisis muy profundas en varias ocasiones: "pues eso -añade-, cuestionarte y mejorarte".

"Y este regalo que me ha hecho Rodrigo -su actual pareja- con este papel lo valoro muchísimo y entiendo que tiene que ver con que él ve algo en mí que quiere que la gente vea, y yo se lo agradeceré siempre, porque no me había realizado como actriz hasta este momento".

"Sé ahora que una buena peli tiene mucho que ver con el tiempo invertido en ella, no solo con el talento y la creatividad", comparte.

Nieto ha conseguido con este empuje que le ha generado "Madre" quitarse temores y dudas y asumir que es capaz de hacer "lo que quiera hacer"; lo próximo, adelanta, terminar el guion de un largometraje que aún no sabe si dirigirá, pero no lo descarta

La película llegará a las pantallas españolas el próximo 15 de noviembre.

Alicia G. Arribas