Madrid mantiene la limitación de velocidad a 70 km en la M-30 y en los accesos

El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado para mañana, viernes, el regreso al escenario 1 del protocolo contra la contaminación, que mantiene la limitación de velocidad a 70 kilómetros por hora en la M-30 y en los accesos a la ciudad, ya que los niveles de polución atmosférica han mejorado.

En un comunicado, el Consistorio anuncia la desactivación del escenario 2 del protocolo, y recuerda que la reducción de velocidad es obligatoria tanto en la M-30 como en las vías de acceso en el interior de la M-40 en ambos sentidos.

El Protocolo estará vigente durante el tiempo que dure el episodio de contaminación, según el Ayuntamiento que recomienda la utilización del transporte público.

El Consistorio anunciará mañana, viernes 7 de diciembre, antes de las 12.00 horas del mediodía, las medidas a aplicar el sábado en función de los niveles contaminantes y de la previsión meteorológica.

Se informará a la ciudadanía a través de la web municipal, paneles informativos de tráfico y DGT, CRTM/EMT, gabinete de tráfico, Emergencias Madrid y redes sociales.

El escenario 2 del protocolo, anunciado ayer para el día de hoy, también incluye la prohibición de aparcar en la zona de estacionamiento regulado (SER) a los vehículos que no sean CERO emisiones, pero al ser hoy festivo y no funcionar los parquímetros esta medida no iba a tener aplicación.

Durante el día de ayer, las estaciones de medición registraron una mejora en el índice general de la calidad del aire en la capital, aunque en la plaza Fernández Ladreda se superó, a las 19 y a las 20 horas, el límite máximo de 200 microgramos de dióxido de nitrógeno.

La misma estación registró asimismo una superación del límite diario para las partículas en suspensión pm10, situado en 50 microgramos, al alcanzar la cifra de 54 microgramos por metro cúbico.