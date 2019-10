Madrid presenta honores ante el inconformismo de Pixies

En una jornada histórica para el desarrollo democrático del país, con la exhumación de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, unas 2.300 personas han asistido este jueves a su propia lección de historia viva para rendir honores al inconformismo de la banda que ayudó a edificar los senderos alternativos del rock moderno, Pixies.

Seis años hacía que no pisaban suelo madrileño, más concretamente este mismo de la sala La Riviera, de nuevo lleno a rebosar, aunque el grupo comandado por Black Francis se haya prodigado de lo lindo por España desde entonces, con una última intervención en el Low Festival de 2017.

Antes de retornar a tierras americanas, el grupo de Boston (EE.UU.) culmina de hecho aquí su extensa gira europea, que ya recaló en Barcelona este pasado miércoles y que, tras el concierto en Lisboa de mañana viernes, aterrizará el sábado 26 de octubre en A Coruña.

Junto a Francis, de negro riguroso y tan versátil vocalmente como siempre, el guitarrista Joey Santiago (juguetón con las distorsiones de su instrumento), el batería David Lovering y una Paz Lechantin al bajo y a los coros que ha logrado asentarse en la formación tras la espantada de la carismática Kim Deal.

La casualidad ha querido que la actual gira les sorprendiera muy poco después de la muerte de la que fue otra de sus colaboradoras, Kim Shattuck, que se enroló brevemente en 2013 para cubrir precisamente la baja de Deal. No ha habido guiño alguno para ella sin embargo, al menos no evidente.

Mudos entre temas, como suelen hacer, han preferido dedicar el tiempo a desgranar "Beneath the Eyrie" (2019), un disco recién salido del horno que ha mejorado las sensaciones de sus otros trabajos de este siglo, acercándose tímidamente incluso al recuerdo de la banda que epató al incipiente rock "indie" de finales de los 80 y ayudó a forjar el sonido de bandas como Nirvana, Blur, Radiohead o Weezer.

A esa época precisamente se ha remitido también de manera generosa el concierto de esta noche, especialmente a "Surfer Rosa" (1988) y "Doolittle" (1990), practicamente tan diseccionados como su último álbum, lo que, en cuanto contenedores de grandes éxitos, ha sido motivo de celebración de los concurrentes.

En sus consabidas rápidas dosis de entre 2 y 3 minutos de rock áspero unas veces, templado otras, en esta gira suministran hasta 40 cuarenta pildorazos para levantar un concierto de dos horas sin apenas altibajos y con una cadencia casi perfecta de "hits" y conectores.

Aseguran que cuando saltan al escenario, lo hacen sin guion previo. Diez minutos después de las 21 horas, esta vez se han decantado por arrancar con el poso fronterizo de "Cactus", del citado "Surfer Rosa", hilado con la batería "rockabilly" de "Nimrod's Son" y ese "You are the son of a mother fucker!" que se ha convertido en el primer gran grito coreado de la noche.

Improvisado o no, Pixies han conectado desde el principio con la masa, embelesada con cada una de las facetas que los convierten en herederos de la acidez punk de Los Ramones, el rock desgarrado de AC/DC, la potencia melódica de los Beatles y el toque de country a lo Jesus & Mary Chain, sin transiciones forzadas.

Hablando de colores, poco han tardado en soltar entre luces verdes radiactivas el post-hardcore de "Gouge away" para mantener prendido el concierto, que ha seguido jalonando fogonazos como "Isla de Encanta", todos las manos en alto con ese "¡Me voy, me voy, me voy!" en español.

Porque cada vez que el ritmo parecía que empezaba a flaquear y el ruido de las conversaciones se hacía demasiado presente, Pixies sorprendían con una inyección revitalizadora, llamadas de atención como la bálsamica "Caribou" o la arrolladora "Planet Sound" y su intento de pogo frente al escenario.

A veinte minutos del final han decidido concentrar sus dos éxitos más incontestables, primero "Here Comes Your Man", apenas sin respiro "Where Is My Mind" y su inconfundible progresión de cuerdas etílicas.

Lástima que en su camino al cierre no hayan mantenido el alto voltaje de cortes como "Bone machine" o "Monkey Gone To Heaven" y se haya convertido este en el bloque menos sólido hasta que ha sonado ese imprescindible "Debaser" que inspiró otra muestra de puro inconformismo, "Un perro andaluz".