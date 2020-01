Maldita Nerea, India Martínez y Amaia, protagonistas del Inverfest más grande

Maldita Nerea, India Martínez, Amaia, Manel, José Mercé, Quique González o Funambulista serán algunos de los grandes protagonistas de la sexta edición del Inverfest, que organizará 43 conciertos en diversos escenarios de la capital entre el 9 de enero y el 14 de febrero y llegará, por primera vez, al WiZink Center.

Una vez más, el festival tendrá su epicentro en el Teatro Circo Price, donde este miércoles se ha presentado un programa que incluye, en paralelo al nutrido elenco de artistas nacionales e internacionales, propuestas de poesía y cine.

En total, Inverfest pondrá a la venta unas 80 000 entradas, y según ha destacado Álex Graneri, uno de los coordinadores del evento, el 80 % de los conciertos es inicio o cierre de gira, estreno o presentación de nuevos álbumes.

Será en La Riviera donde este jueves se produzca el pistoletazo de salida del Inverfest 2020, con la actuación de la banda catalana Manel, con su primer disco de estudio en tres años bajo el brazo.

Las citas más multitudinarias del festival serán los tres conciertos que, ya en su recta final, se celebrarán en el WiZink Center, y que protagonizarán India Martínez (7 de febrero), Funambulista (8 de febrero) y Maldita Nerea (14 de febrero).

Pero el corazón del Inverfest estará de nuevo en el Teatro Circo Price, cuyas tablas estrenará Estrella Morente el 10 de enero, seguida de Nacho Vegas (11 de enero), Andrea Motis (12 de enero), Quique González (14 de enero) y Noa (15 de enero).

Los días 16 y 17 de enero, también en el Teatro Circo Price, llegará por partida doble (y con todas las entradas ya agotadas) una de las actuaciones más esperadas del programa: la de Amaia. Tras ella pasarán por su escenario Carlos Núñez (18 de enero), Juan Valderrama (19 de enero) y la banda tributo Rumours of Fleetwood Mac (21 de enero).

El 22 de enero cantará en el mismo recinto un ya habitual del Inverfest como José Mercé, acompañado de Tomatito; a continuación será el turno de Xoel López (23 y 24 de enero), Ele (25 de enero), Furious Monkey House (26 de enero) y Los Zigarros (30 y 31 de enero).

Fuel Fandango (1 de febrero) y Shinova (2 de febrero) cerrarán el cartel del Teatro Circo Price, que además volverá a acoger el ciclo 'New Rockers' los domingos por la mañana, con los espectáculos de Billy Boom Band (12 de enero), Yo Soy Ratón (19 de enero) y Chumi Chuma (26 de enero).

En paralelo, La Riviera será testigo de los shows de Los Punsetes (10 de enero), DePedro (16, 17 y 18 de enero), Ketama (23 de enero), El Niño de la Hipoteca (31 de enero) y Explosions in the Sky (2 de febrero).

Por último, otros espectáculos recalarán en salas más íntimas como But (Astola y Ratón el 9 de enero, Mr. Kilombo el 24 de ese mes y Digitalism el 14 de febrero) y Joy Eslava (Christina Rosenvinge el 17 de enero, Lagartija Nick el 1 de febrero, No Me Pises Que Llevo Chanclas el 7 de ese mes y Santero y los Muchachos el 13).

"Nuestra idea no es centrarnos en un estilo", ha subrayado Graneri, quien ha explicado que la programación intenta "recoger sobre todo los estrenos y las novedades que vienen" en el panorama musical.

Otro de los coordinadores del evento, Pablo Rodríguez, ha recalcado la "identidad" que se ha labrado el Inverfest al ocupar una fecha tradicionalmente poco pródiga para la música en vivo, sirviendo en muchos casos como escaparate para los lanzamientos navideños, y apostar al cien por cien por los recitales bajo techo.

A su vez, los cines Golem albergarán por segundo año consecutivo La Nevera Film Fest, un ciclo cinematográfico con ocho proyecciones relacionadas con la música y que incluye documentales como 'Aute Retrato', dedicado a Luis Eduardo Aute, o 'Paco de Lucía. La Búsqueda'.

También repite en la programación 'Inververso', una iniciativa que combina música y poesía y que tendrá como escenario la sala Búho Real, con seis actuaciones.

Por último, el Teatro Circo Price acogerá los días 28 y 29 de enero 'Conversaciones polares', tertulias con personas vinculadas a las artes en las que se hablará de poesía y mitomanía musical, y la presentación del libro 'Imagine this: creciendo con mi hermano John Lennon', a cargo de Julia Baird, hermana del mítico integrante de The Beatles.

El programa completo de Inverfest 2020 puede consultarse en el portal web del festival ( www.inverfest.com ), donde también pueden adquirirse entradas para los conciertos.