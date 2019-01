Malú cancela la gira "Oxígeno" para someterse a una intervención quirúrgica

Las dos promotoras responsables del "Oxígeno Tour" de Malú han anunciado hoy la cancelación de la gira para que la cantante sea intervenida quirúrgicamente de la rotura de ligamentos del tobillo derecho que se produjo por una caída fortuita en octubre.

"Siento en el alma no poder seguir compartiendo con vosotros esta gira que tantos momentos maravillosos nos ha dado, pero es algo que no está en mis manos, no depende de mí. Os amo y voy a seguir peleando y trabajando duro para recuperarme bien y volver con más fuerza que nunca a daros lo mejor de mí. ¡Voy a por todas, mi gente!", ha comunicado la madrileña en un vídeo en sus redes.

Malú se lesionó en octubre durante los ensayos de la gira y, aunque los médicos ya recomendaron entonces la necesidad de la cirugía para una "mayor estabilidad de la articulación" y medio año de recuperación, ella optó por llevar a cabo un duro e intenso tratamiento de rehabilitación y fisioterapia que retrasó solo unas semanas el arranque de sus conciertos.

"Sin embargo, a pesar del esfuerzo, Malú tendrá que ser finalmente intervenida quirúrgicamente para así corregir la lesión", señala el comunicado de Riff Music y Live Nation.

Malú cerró en diciembre la primera fase de "Oxígeno Tour" con dos conciertos en el WiZink Center de Madrid, colgando en ambos el cartel de "no hay entradas".

Ciudad de México (México), Santiago de Chile (Chile), Córdoba (Argentina), Buenos Aires (Argentina), Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Sevilla, Pamplona, Gijón, Sancti Petri (Cádiz), Marbella (Málaga, Starlite Festival), Mérida (Badajoz) y Córdoba eran las siguientes paradas de la gira.

A partir del 4 de febrero, la devolución de las entradas de los shows de Sevilla y Córdoba se realizará automáticamente para los tiques adquiridos por internet, mientras que la de los comprados en tiendas o por teléfono deberá ser solicitada en ese mismo punto de venta.

Para la devolución de entradas de los conciertos de Malú en Gran Canaria, Tenerife, Alicante, Pamplona, Gijón, Sancti Petri, Marbella y Mérida, los compradores deberán de ponerse en contacto con el punto de venta donde adquirieron las entradas.