Mañá defiende las comedias románticas: "El deseo es la fuerza más poderosa"

La cineasta Laura Mañá estrena este viernes su novena película, "Te quiero, imbécil", su quinta comedia, que la catalana defiende con pasión, convencida como está de que, con el paso de los tiempos, "pueden cambiar las formas de hacer las cosas, pero todo el mundo sigue soñando con enamorarse"

"Desear a una persona, desear una llamada, vivir una bonita historia de amor y que te quite el hambre, que te haga sentir el nudo en el estómago, que no puedes dormir, que te mueras por vivir enamorado. Esa constante no cambia, y ojalá no lo haga nunca, porque si no, la gente se va a perder lo más bonito que hay. El deseo es la fuerza más poderosa", afirma Mañá en una entrevista con Efe.

"Te quiero, imbécil" es una comedia romántica que sigue a una particular pareja; Marcos y Raquel, compañeros del cole que llevan años sin verse y que se reencuentran en un momento crítico para sus vidas: él acaba de perder la novia y el trabajo y ella regresa a casa tras vivir una larga temporada en el extranjero.

Mañá ha salpicado su filmografía de historias de mujeres únicas; así, después de sus primeras comedias "Sexo por compasión" (2000), "Palabras encadenadas" (2003) y "Morir en San Hilario" (2005), se dedicó a investigar a Clara Campoamor, Concepción Arenal y Virgina Bolten, sobre las que hizo películas biográficas, y seguirá esa línea con Federica Montseny y quizá, con Neus Catalá.

"Es que hay unos pedazos de mujeres que creo que hay que recuperar, también para que las mujeres de hoy sepan en quién mirarse", afirma la directora, tan apasionada como sincera al explicar su debilidad por "contar historias". "Soy muy curiosa", se defiende.

Y aunque asegura que no es "nada de redes sociales", y que prefiere leer, "o ver una buena peli -en el que cine por supuesto-" y estar con sus hijos, es práctica como para aceptar encantada que la cinta, que llega a los cines el 24 de enero, pase a la oferta de Netflix unos meses después y más gente vea la cinta en su casa.

Mañá también ve positivo de la llegada de las plataformas a España que "están dando mucho trabajo; hoy es muy difícil reunir un equipo", como es, en este caso, el tándem espectacular que hacen Quim Gutiérrez y Natalia Tena.

La inglesa de padres españoles, bregada en superproducciones como "Harry Potter" o "Juego de tronos" -pronto se la podrá ver en "The Mandalorian"- y cintas "indies" superpremiadas como "10.000 kilómetros", "Tierra firme" o "Amar", es Raquel, una chica libre y desprejuiciada, enamorada desde la infancia de un compañero de clase al que llama con cariño "imbécil".

Marcos, afirma Quim Gutiérrez, "es un tío listo con mucha pereza".

"No es un imbécil, es alguien que tiene virtudes, es que está desactualizado y vive de puntillas por la vida. Es un tío que mola, se sabe reír de si mismo y eso es importante, aunque ha vivido sin asumir riesgos", defiende Gutiérrez, que usa un símil futbolístico para terminar de explicar a Marcos: "Es como si en un partido de vuelta de la Champions que vas empatado te encierras en defensa y a ver que pasa".

Y Raquel es un prototipo de "mujer libre, espontánea, que hace lo que quiere, dice lo que piensa y viste como le gusta", explica Mañá, mientras Tena no sabe muy bien cómo definirla, aunque reconoce haber copiado la energía de alguien:

"Cuando vi la peli me di cuenta de que para hacer el personaje de Raquel cogí mucho de Laura (Mañá), sus gestos, sus cosas; además ella quería ideas nuevas, nos escuchaba propuestas de guion, nos dejó mucha libertad, incluso quiso que tocase el acordeón", celebra la actriz, cantante y acordeonista del grupo "Molotov Jukebox".