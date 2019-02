El agente del cantante Manny Manuel pide su regreso a Puerto Rico tras un incidente en España

El agente del cantante puertorriqueño Manny Manuel ordenó que su representado regrese a Puerto Rico tras ser echado este domingo de un escenario en la localidad española de Las Palmas de Gran Canaria con síntomas de embriaguez.

Esta petición fue realizada después de que los ayuntamientos de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz en España cancelaran los conciertos que Manuel iba a ofrecer en sus carnavales, después de comprobar el escándalo que ha provocado en Las Palmas de Gran Canaria, donde le echaron del escenario con síntomas de embriaguez.

Manny Manuel tenía tres actuaciones programadas este año en los Carnavales de Canarias.

Su calendario incluía el recital de este domingo, en el día dedicado por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria al público infantil; mañana, lunes, de madrugada en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife; y el 8 de mazo, en el Carnaval de Puerto del a Cruz.

César Sainz, agente en la isla del cantante, indicó en un comunicado que Manuel "necesita todas las oraciones y bendiciones y apoyo y que todo el pueblo le diga que estamos apoyándole".

"No es momento de críticas, no es momento de burlas, no es momento de preguntar porque. Es momento de apoyarle. Es momento de que toda la clase artística, toda, le diga si a Manny Manuel. No quiero penas ni 'ayy bendito'. Quiero apoyo a un maravilloso ser humano que habita en Cruz Manuel Hernández. Quienes le conocemos bien sabemos porque lo digo", agregó.

"Pero su vida personal no ha sido nada fácil, nada fácil. He trabajado con el por los pasados 25 años. Y muchos más por venir", concluyó Sainz.

La cantante Olga Tañón, una de las artistas más reconocidas de Puerto Rico, ha expresado su pesar por la imagen que ha dado su compatriota Manny Manuel en los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria y le ha recomendado que tome el control de su vida antes de que sea tarde.

Ganadora de seis premios Grammy, Olga Tañón reaccionó casi de inmediato a lo ocurrido a través de un comentario a un vídeo que Manny Manuel había colgado en su perfil oficial de Instagram intentando explicarse y que borró poco tiempo después.

La cantante ha vuelto a publicar su opinión al respecto, esta vez en su perfil de esa misma red social, para advertir a su colega de que la imagen que ha ofrecido "es inaceptable".