Manuel Rivas llama a la libertad y la desobediencia en su "Vivir sin permiso"

El escritor Manuel Rivas ha llamado hoy a la libertad y a la desobediencia contra el poder en su "Vivir sin permiso y otras historias de Oeste" (Alfaguara), un relato con el narcotráfico como protagonista que inspiró una serie televisiva y que compila varias narraciones en las que lo esencial no es tener o no autoridad, sino decidir ser o no ser libre.

La obra está compuesta por tres relatos diferentes, "El miedo de los erizos", "Vivir sin permiso" y "Sagrado mar"; que comparten como eje central la vinculación de sus personajes al mundo del narcotráfico y un escenario, el ficticio Oeste, que trata de ser un "lugar límite", según ha explicado a la prensa el conocido autor.

De acuerdo con Rivas, la primera de ellas, "El miedo de los erizos", es un ejercicio de perversión de las formas narrativas de los cuentos, ya que el "objeto mágico" que normalmente ayuda a los protagonistas en este tipo de obras se torna en este relato en un "objeto diabólico" que amarga la existencia a sus personajes.

El argumento de esta narración parte del hallazgo, por parte de un grupo de jóvenes con una vida "en precario", de unos fardos de cocaína que podrían abrirles a ellos y a su pandilla la puerta a una vida mejor o bien cerrársela por completo.

En el segundo relato, "Vivir sin permiso", Rivas reflexiona acerca del poder partiendo de la figura de Nemo Bandeira, un destacado narco de Oeste -llevado a la ficción recientemente mediante una serie de televisión de Antena 3- que encuentra como contrapartida a su dominio a su propia figura, ya que comienza a perder progresivamente su memoria y a acrecentar sus temores.

A partir de esta novela corta, el escritor fabula sobre el significado del poder en una sociedad neocapitalista, que ve sublimado en el mundo del narcotráfico, donde impera la siguiente ecuación: "Velocidad más codicia más necesidad más violencia".

Según Rivas, esta lógica es cada vez más común en el mundo actual y ha llegado a comparar durante su exposición a los nuevos líderes de las potencias políticas con "gánsteres" por su modo de actuar.

Por última, "Sagrado mar" trata de la desobediencia y de la opresión a la que se ven sometidos los individuos que se rebelan contra el poder a partir de la historia de un joven presidiario que debe enfrentarse al control tanto del propio sistema carcelario como el que ejerce un capo de la droga en el interior del centro.

"El problema no es la desobediencia, el problema es la obediencia", ha asegurado Rivas, que ha expuesto que no acatar órdenes es lo que ha permitido al ser humano avanzar en la historia y que ha elogiado la libertad como premisa fundamental.

Asimismo, ha explicado que su elección del mundo del narcotráfico para orientar "Vivir sin permiso y otras historias del Oeste" se debe a lo antes mencionado, su perfecto reflejo de un mundo actual en el que se extiende el "estado del malestar" y de opresión.

Así pues, ha incidido en que la presencia de lo narco cumple un "sentido metafórico" de representar un sistema de poder viciado y que "toma formas propias de mafia".

De este modo, ha querido desmarcarse de una posible idealización del hampa y el narcotráfico en su obra, publicada en medio del auge literario de estos temas en Galicia, y ha sostenido que "se idealiza aquello de lo que no se habla" y que relatos como estos sirven para desacralizar cuestiones que fueron tabú en esta tierra durante muchos años.

Para la presentación de "Vivir sin permiso y otras historias del Oeste", Rivas ha estado acompañado por el director de la editorial Xerais, Francisco Alonso, y por el periodista Daniel Salgado.

Alonso ha pronosticado que este será un libro "que va a gustar mucho" y ha destacado la fuerza de sus personajes "condicionados por el poder", pero que, a la vez, constituyen en muchos casos "un canto a la rebeldía" y a la "insumisión".

Por su parte, Salgado ha coincidido con Rivas en denunciar lo mercantilista de la sociedad actual y ha valorado la capacidad del escritor para extraer piezas de valor de la "inmundicia" de los temas que trata la novela negra.