Manuel Vilas: Cervantes es como Amazon porque su literatura tiene de todo

Convencido de que Miguel de Cervantes es como Amazon porque permite "encontrar de todo" en su literatura, el escritor Manuel Vilas sostiene que al autor de Don Quijote de la Mancha no le gustarían las redes sociales por la "frustración y la violencia ideológica y moral" que se vuelca sobre ellas.

Vilas, que ha acudido hoy a Santander para protagonizar "Los martes literarios" de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), reconoce en una entrevista con Efe que Cervantes, que a su juicio es "un compendio de todas las emociones", usaría las redes sociales si viviera hoy en día y lo haría "perfectamente".

"A Cervantes puedes ir a buscar lo que quieras, es una gran multinacional, como Amazon, todos los departamentos del alma humana están en Cervantes", destaca Vilas sobre el dramaturgo madrileño.

El motivo de que opine que a Cervantes no le gustarían las redes sociales es, sobre todo, que en ellas existen "muchos linchamientos" y "poca piedad", aunque también haya buena gente, lo que, en opinión de Vilas, es normal como "reflejo de la sociedad" que son.

Por ello, señala que el mayor problema son aquellos que se esconden detrás de un perfil anónimo. "A Cervantes no creo que le gustaran mucho pero seguro que las usaría perfectamente", resume.

Esa frustración a la que alude Vilas cree que se debe, en parte, a la crisis económica, pero también a la situación política y laboral de España, que preocupa a sus ciudadanos.

Según Vilas (Huesca 1962), se trata de una actualidad política "muy convulsa, con mucha crispación y enfrentamientos", en el que lamenta que el objetivo de "hacer felices a las clases medias" pase a un "segundo o tercer plano".

"Necesitamos buenos colegios, universidades, hospitales, trabajo de calidad y que este país se ponga a la cabeza de Europa", subraya el novelista y poeta, quien "lo único" que ve son "maniobras, intereses e inestabilidad política", por lo que apuesta por un acuerdo de Estado para "sacar adelante" a la clase media española.

También ve "un problema endémico" en la cultura española, que recibe poco respeto y poco apoyo, por lo que critica que "un país que no apoya a la cultura no aspira a nada, no tiene sentido" porque esta es "su gran identidad".

Vilas critica que se "politicen cosas que no son politizables", como la cultura, y que los políticos sean "absolutamente negligentes" a la hora de diseñar las estrategias políticas y económicas, ya que, en su opinión, no abunda la riqueza, pero sí "hay demasiada ideología".

Una época que reconoce que no se atrevería a plasmar en una novela, como ha ocurrido con un relato autobiográfico motivado por la muerte de su madre hace cuatro años, que le dejó huérfano, y que ha dado como resultado "Ordesa" (2018).

En su opinión, la literatura sirve "para conocer lo que ha sido la vida de uno, entenderla, para tener una mirada compasiva y comprensiva sobre la vida", razón por la que escribió ese libro "de amor" hacia sus padres: comprender qué había sido su familia.

"Mientras lo escribes no estás en un martirio, es una búsqueda y las búsquedas de las cosas en la vida tienen una parte de dolor e incluso de alegría", explica.

Vilas, que está en proceso de escribir otra obra, confiesa que, como escritor, a lo que aspira es a que la literatura no le abandone nunca y que pueda "entregarse" a ella para siempre.