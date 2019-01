Marc Artigau, premio Pla: "No sé quien es Manuel Valls"

El escritor Marc Artigau, ganador anoche del Premio Josep Pla, ha indicado hoy a Efe que las palabras que pronunció en las que aludió a los políticos catalanes presos y a los que se encuentran en el extranjero surgieron desde la "más absoluta naturalidad" y se ha preguntado quién es Manuel Valls.

"Me pillas en un momento en el que no sé quien es Manuel Valls. ¿Es el fichaje en el mercado de invierno del PSG? Me sabe mal, pero me cogéis en un momento en el que no sé quién es. ¿Es político? ¿Por qué partido va?", se ha preguntado el también dramaturgo.

Valls, candidato a la alcaldía de Barcelona, ha asegurado esta mañana que siente "tristeza, rabia y vergüenza" por "la demagogia" del discurso de Artigau y, en su cuenta de Twitter, ha aseverado: "pobre Josep Pla... ¡basta!".

Ante las críticas que ha provocado su discurso -en el que dijo que le producía "tristeza y rabia vivir en un país donde hay presos políticos y donde el gobierno legítimo de la Generalitat está exiliado"-, Artigau ha subrayado que "la cultura y los espacios de cultura consisten en que nos escuchemos".

Artigau se ha mostrado totalmente de acuerdo con la fallecida Montserrat Roig, quien afirmaba que "la cultura es la acción más revolucionaria a largo plazo, sin duda".

"La cultura nos debe incomodar, cuestionarnos y yo estuve muy tranquilo y dije lo que me salió del corazón", ha proseguido. "Si a alguien le supo mal, pues mira, dos piedras", ha concluido.