Marc Artigau: "La verdad está sobrevalorada, la empatía está por encima"

Apenas ha dormido cuatro horas y media en dos días, tiene el teléfono en permanente vibración y dice desconocer quién es Manuel Valls. Sin embargo, el dramaturgo y narrador Marc Artigau sí tiene claro que anoche ganó el 51 Premio Josep Pla de prosa en catalán con "La vigília".

En una entrevista con Efe, rememora que empezó a darle vueltas a esta historia hace tres años, pero durante este periodo la idea inicial ha ido variando y ha ido enriqueciéndose con otras reflexiones hasta acabar dando forma a un relato en el que los principales protagonistas son Raimon, un escritor de cuentos en la radio, y una mujer mayor, Cèlia, quien un día le encarga una biografía.

Este encargo, por el que Raimon, en la cuarentena y con un hermano con disminución psíquica, recibirá 100.000 euros, parece que es "algo inocente, pero esconde una cosa que lo es mucho menos".

Artigau defiende que la literatura "consiste en explicarnos a nosotros mismos a través de historias y lo que Raimon no sabe es que escribiendo la biografía de esta señora, igual está escribiendo un poco la suya".

A su juicio, todas las personas, "constantemente lo que estamos haciendo es rehacer nuestros recuerdos, incluso de forma inconsciente, para que lo que recordemos sea un poco mejor de lo que realmente fue, lo que hasta cierto punto me parece bien".

"Yo creo que la verdad está sobrevalorada, lo digo a nivel personal, no hablo a nivel político, y pienso que la empatía está por encima de la verdad. Me espanta cuando la teoría está por encima del individuo", apostilla.

Para el novelista, "la tarea de la literatura, de la cultura, es poner acentos en estas contradicciones, es enseñarnos a mirar desde otro lugar, desde otros puntos de vista, incluso con los que no me siento cómodo o representado, pero hay que escucharlos, tenerlos en cuenta".

En este punto, recuerda cómo le marcó "El túnel" de Ernesto Sabato: "Me hizo empatizar con un asesino, pero la novela no dice que seamos empáticos con los torturadores, te lleva a pensar que incluso hay una miga de humanidad en aquello que crees más deshumanizado".

Asimismo, es de los que invita a leer a autores con los que no se está de acuerdo y pone de ejemplo que no comparte los últimos artículos publicados por Javier Marías o que no coincide con muchas de las ideas de Javier Cercas, pero siente por ambos admiración.

"No entiendo esta idea de que como tú no piensas como yo, no te leeré, al contrario, yo te leeré porque no piensas como yo. Me aburro, si no", precisa.

Autor de teatro, que ha trabajado con Julio Manrique, Cristina Genebat o Àngel Llàcer, colaborador del programa radiofónico "El món a RAC1", donde escribe un cuento semanalmente, novelista, Marc Artigau subraya que lo que le interesa desde siempre -ahora cuenta con 34 años- es explicar historias.

"Para mí -prosigue- es la manera de encontrar una metáfora, una mentira, una ficción que nos unan, porque la verdad es muy dura, pero explicarla a través de un relato lo encuentro precioso, el ser humano lo ha hecho desde el principio, necesita de ficciones para explicarse".

De entrada, remata, "una ficción, hasta que no se demuestre lo contrario, es qué pasa después de la muerte, dando cada uno su punto de vista. Necesitamos ficciones para sobrevivir", concluye.

Incondicional de Josep Pla a nivel narrativo, recomienda a los más jóvenes que empiecen a entrar en su imaginario a través de la mítica entrevista del programa "A Fondo", con Joaquín Soler Serrano, en el año 1976, en la que el ampurdanés sostiene que el trabajo del escritor es encontrar el adjetivo.

"Nuestro trabajo -agrega Artigau- es ser precisos, llegar hasta los tuétanos, por eso es tan complicado".

Preguntado por nuevos proyectos, avanza que tiene ya nuevas ideas para otra novela y con el periodista Jordi Basté ya han hablado de un tercer título a cuatro manos de la saga protagonizada por el detective Albert Martínez.

La novela ganadora del Pla, con una dotación de 6.000 euros, llegará a las librerías el próximo 6 de febrero de la mano de Destino.

Irene Dalmases