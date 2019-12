Marcos Cao: la Billy Booom Band nos deja sacar ese niño que llevamos dentro

Defensores de no distinguir entre el público infantil y el adulto, Marcos Cao y Raúl Delgado reconocen que el espíritu festivo de la Billy Boom Band no sólo les permite seguir sacando el niño que llevan dentro, sino que ha contagiado los conciertos de su otro grupo, La Sonrisa de Julia.

Lo que comenzó siendo un grupo de amigos que componía canciones para sus hijos en la localidad cántabra de Loredo, ha evolucionado hasta ser una banda de música para todas las edades que, si bien mantiene su estudio en ese pequeño pueblo costero, ya sabe lo que es tocar hasta en China, como cuentan sus integrantes en una entrevista con Efe.

Cao defiende que el término infantil no sirve para definir un género musical, porque "no todos los niños son iguales".

"Siempre hemos buscado un espacio en el que confluyan los adultos y los niños", señala el guitarra y vocalista de este grupo, cuyo nicho de mercado musical no distingue edades, bajo el convencimiento de que hay temáticas que divierten a todos, siempre con la premisa de que los acordes sean excitantes.

Para su compañero Raúl, que se encarga de la batería, entre otras cosas, la clave del éxito de la Billy Boom Band y de su "especial" conexión con los niños ha sido tratarlos con respeto, entendiendo "que tienen un criterio y que son muy sinceros". "Cuando haces las canciones no piensas que estás dirigiéndote a un publico determinado, lo haces con sinceridad", subraya.

El cantante del grupo añade que es posible que los pequeños "no suelten un discurso" como podría hacer un adulto, pero son incluso más francos: "como no les guste la canción se dan la vuelta y se van, no tienen ningún tipo de reparo".

Otra de las señas de identidad de la Billy Boom Band es la libertad que da a sus integrantes porque, como ellos dicen, pueden hacer lo que les venga en gana puesto que los niños "son mucho más libres que los adultos a la hora de sentir y disfrutar".

Marcos Cao destaca "la conexión sincera y fácil" que han mantenido sobre todo con el público infantil desde el comienzo de andadura del grupo.

Pero no todo es tan fácil para un conjunto cuya productora, creada también por ellos, ya hace intuir en su nombre -Minuscule- que es un proyecto pequeño que ha ido creciendo a pasos agigantados. "Hay movidas que se nos quedan un poquito grandes y que sólo podemos resolver si trabajamos muchísimo", confiesa el vocalista.

Lo mejor de este proyecto, a su juicio, es "la brutal confianza" del público, que, por ejemplo, se volcó, nada más salir a la venta, con la compra de entradas para la presentación de su nuevo disco -sin haberlo escuchado aún- el 12 de enero en el Teatro Circo Price, de Madrid, evento para el que todavía quedan pases disponibles.

Para este nuevo álbum, denominado "La mujer bala", y que cuenta además de con CD y DVD con un cómic de cada canción, Marcos Cao relata que han "metido en la coctelera" la "frescura canalla" del primer disco, cosas más funk y adultas del segundo y puntos más finos del tercero.

El título es un guiño marca de la casa, pues como él cuenta, la Billy Boom Band siempre manda un doble mensaje para que niños y padres nunca entiendan lo mismo.

Respecto a la relación entre La Sonrisa de Julia y la Billy Boom Band, que sólo varía en un integrante de los cinco que conforman ambas, los artistas reconocen que el espíritu festivo de la más moderna ha contagiado a la más antigua.

Lo más difícil de estar en dos grupos para Raúl Delgado es cambiar el chip de un concierto a otro, pues ya les ha pasado tener que tocar en un mismo festival el mismo día con ambos, por lo que los coloridos trajes de la Billy Boom Band siempre van en la maleta, por si acaso.

Y reconocen que los directos de La Sonrisa de Julia son "mucho más festivos" a raíz del nacimiento del otro grupo. "Lo cual prueba nuestra teoría de que no haya separaciones entre públicos", insiste Cao.

Como reto, además de que este álbum sea un éxito y consolidar su trabajo en China, a la Billy Boom Band le gustaría grabar un disco con DVD en directo, y no descarta que se lleve a cabo en Cantabria.

Pablo G.Hermida