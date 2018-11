Marhuenda: "Nadie puede decir que La Razón no es un periódico muy coherente"

Considera el periodista Francisco Marhuenda que la libertad de expresión en España es "realmente espectacular", si bien cree que se impone la dictadura de lo políticamente correcto. Algo que, sin embargo, descarta que afecte al periódico que dirige, La Razón, que mañana celebra 20 años.

Tras una década al frente del diario, Marhuenda se siente con fuerzas para seguir en la brecha 20 años más, a pesar de dormir sólo cuatro horas para poder cumplir también con sus participaciones en tertulias y con sus clases en la universidad.

En una entrevista con Efe, niega que La Razón sea un periódico personalista, asegura que "a veces ser un poquito prudente está muy bien en la vida" y denuncia que la situación de la mujer aún es "enormemente injusta" por culpa del machismo.

Pregunta: La Razón cumple 20 años. ¿Ha hecho balance?

Respuesta: Nacimos pensando que seríamos breves y mira.

El principal hito en estos tiempos tan complicados para la prensa en papel es haber conseguido salir día tras día gracias a los equipos y a la empresa, que nos ha apoyado todo este tiempo.

Hemos intentado ser un periódico de referencia dentro de lo que es la política, la economía, la sociedad española, dentro de la coherencia de ser un periódico de centroderecha, cosa que no me ha dado nunca ninguna vergüenza decir, lo tenemos muy claro. Es un periódico que ha defendido unos principios y valores y lo hemos intentado hacer con seriedad y rigor. Nadie puede decir que este no es un periódico muy coherente en su línea de actuación. Nunca nos hemos movido de ese terreno.

A pesar de la crisis, hemos conseguido sobrevivir y llevamos los últimos años ganando dinero, no mucho, pero ganando dinero.

P: ¿Cómo destacar en un panorama con tanto estímulo informativo y con tanta desinformación?

Destacará el que sea capaz de dar un valor añadido. El periódico no te puede dar sólo la noticia, tienes que dar análisis que te expliquen la información.

Intentamos salir día tras día ofreciendo al lector un buen producto de calidad. Creo que los periódicos que van a mantenerse con fuerza en un mercado complicado serán aquellos donde la calidad es lo más importante.

P: ¿Se ve 20 años más al frente como director?

R: Sí, sí, ya me encantaría. ¿Dónde voy a estar mejor? Yo soy un privilegiado, salgo y digo "Dios mío, gracias". Tengo muchísima suerte, dirigir un periódico es algo maravilloso.

P: ¿Es La Razón un diario personalista?

No. Me siento muy orgulloso de mi equipo, ellos saben muy bien cuál es la línea que hemos ido creando entre todos. Un periódico es una obra colectiva.

Me hacen reír cuando bromean al preguntarme cuándo estoy en el periódico. Pues estoy todos los días del año, yo no hago vacaciones, estoy siempre aquí.

A mí no me gusta que parezca que este es el periódico de Paco Marhuenda, yo tengo la suerte de ser director, pero puedo dejar de serlo mañana.

P: Debe dormir poco.

R: Sí, me voy a dormir a las 3 y me levanto a las 7 todos los días. Pero no soy tan friki, también veo series de televisión, leo libros y doy clases.

Me pongo las clases a la hora de comer, y así no interfiere con mi trabajo en el periódico, me perjudico a mí mismo porque tengo menos vida, pero es muy bonito estar con los alumnos.

P: ¿Le gusta más el trabajo del periódico que las tertulias de la televisión?

El periódico siempre ha sido el sueño de mi vida. Aquí el trabajo es sosegado, tienes un cierto tiempo para hacer las cosas. En cambio, en una tertulia tienes que dar con rapidez una opinión que sea razonablemente sensata. Hay cosas de las que no me veo capaz de opinar porque no tengo criterio. A veces ser un poquito prudente está muy bien en la vida.

P: ¿Aparecer en la televisión favorece a su periódico?

R: O que le viene bien, aunque soy bastante prudente, no me gusta mucho hacer campaña. Hay que tener un cierto pudor.

P: ¿Hay una dictadura de lo políticamente correcto?

R: Sí, lo he criticado muchas veces. En esta profesión nuestra ser de izquierdas está muy bien considerado.

P: ¿Cree que se está produciendo un retroceso de la libertad de expresión?

R: No, España es un país con una libertad de expresión realmente espectacular. Aquí uno escribe y dice lo que le da la gana, dentro de la ley. No creo para nada que la libertad de expresión esté en riesgo o debilitada.

P: La actividad de los políticos en los plenos del Parlamento cada vez se parece más a una tertulia televisiva. ¿Qué le parece esta dinámica?

R: Ha habido una basculación, ahora el poder más importante es el de los medios de comunicación. Esta es una sociedad muy mediática donde las figuras políticas lo más importante es que se sepan manejar por los platós de televisión, las radios, las entrevistas. Al final, es un mundo para personas como Trudeau, que tiene buen aspecto, que son simpáticas, empáticas, que tienen buena formación. Esa es la política ahora.

P: ¿Considera que está bien?

R: Es una realidad, a mí no me complace en exceso. En este país una cosa que siempre me ha molestado y me sigue molestando es que no pueda haber puntos de acuerdo entre partidos distantes. Me da bastante pereza intelectual porque me parece una lástima que no se pueda llegar a puntos de consenso y entendimiento y que todo tenga que ser muy superficial.

-¿Ha tenido algún impacto en La Razón la nueva ola feminista?

R: En la sociedad sigue existiendo mucho machismo, no tengo ninguna duda. Pero en el periódico somos tantos hombres como mujeres.

La situación de la mujer es enormemente injusta en el tiempo. Queda mucho terreno por recorrer porque ves que sigue existiendo machismo.