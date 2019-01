Maria Barbal: "La cultura puede cambiar vidas, nos construye como personas"

La escritora Maria Barbal tenía en su poder desde hace más de dos décadas unos papeles escritos por un soldado del Pirineo durante la guerra civil, un "hombre como cualquier otro". Había mirado este material en varias ocasiones porque pensaba que podría convertirse en novela.

Sin embargo, según ha reconocido este martes en una entrevista con Efe, no acababa de encontrar la manera de llevarlo hasta el lector en forma de libro.

Todo cambió hace un tiempo cuando llegaron a sus manos las cartas de amor que había enviado esta misma persona a la mujer que se convertiría, posteriormente, en su esposa.

"El personaje, en ese momento, se me amplió y vi que tenía ante mi a un hombre que reaccionaba a lo que le había ocurrido durante la guerra civil, un conflicto que lo marcó para siempre, y que también le abrió los ojos sobre su vida anterior, le hizo ver que no estaba tan mal", argumenta.

"A l'amic escocès", la novela que llega mañana a las librerías en catalán y en castellano ("A mi amigo escocés"), publicada por Columna y Destino, está protagonizada por Benet Enrich, un hombre nacido en el Pallars en 1913, que tiene intereses artísticos, pero que pronto se verá luchando en la guerra civil, donde conocerá a George, un brigadista escocés con el que establecerá un vínculo que durará toda su vida.

Maria Barbal advierte de que, a pesar de que el relato parte de unos escritos reales, de los esbozos de cartas a la familia, de una suerte de dietario con estados de ánimo de un hombre durante la guerra civil, incluso de los dibujos que hizo en ese momento, la historia que ha creado es una ficción.

Las amistad, las relaciones amorosas de principios del siglo pasado, la manera de vivir en los pueblos perdidos del Pirineo en contraste con una ciudad como Barcelona aparecen en la novela.

Barbal, que empezó a ser conocida por el gran público a partir de 1985 gracias a "Pedra de tartera", uno de los grandes "long sellers" de la literatura catalana, que ya ha superado las sesenta ediciones y los 300.000 ejemplares vendidos, precisa que no tiene preestablecido "un proyecto para hacer un ciclo o una serie de novelas ambientadas en el Pallars, con el trasfondo de la guerra civil".

A pesar de ello, con los documentos que tenía en su poder "he sentido como una exigencia interior que me llevaba de nuevo a una historia que puede tener relación con otras novelas mías anteriores, con el Pallars como paisaje, pero no ha sido buscado".

El personaje de Benet, que es el hilo conductor de todo lo que va aconteciendo en su nueva propuesta literaria, es un hombre tímido que tiene "el instinto de formarse constantemente, que encuentra en la escritura una forma de relax y de explicarse todo lo que le ocurre".

"Es alguien convencido de que la cultura puede cambiar vidas", apunta Barbal, quien también es de la opinión que "leer y escribir nos construye como personas. Si viviéramos solo los hechos puros y duros y no hubiera reflexión sobre ellos, ni relación con las personas que nos rodean, seríamos individuos aislados y no tendría sentido todo lo que está establecido".

A juicio de la novelista leridana, en cierta forma, de lo que se trata "es de crear sociedades cohesionadas, con visión de progreso, de ir hacia adelante".

Tampoco rehuye que al personaje de Benet le interesa mucho el azar "porque es gracias a ello que encontrará a George y mantendrá con él una relación que tendrá sus consecuencias".

Como es habitual en Maria Barbal, la lengua es uno de los puntales de la historia, porque "siempre he intentado ser coherente con los personajes, su paisaje y la época en la que viven, por lo que existe la voluntad de ser fiel al territorio, a las palabras que se empleaban entonces".

Preguntada por nuevos proyectos, ha avanzado que tiene una idea en mente, pero ahora no tendrá mucho tiempo para desarrollarla porque empieza un periodo de contacto directo con los lectores que la llevará por toda Cataluña para presentar "A l'amic escocès".

Irene Dalmases