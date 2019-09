María Hesse relata la historia del erotismo femenino en "El placer"

María Hesse, una de las ilustradoras del momento, que saltó al mundo editorial con el fenómeno "Frida Kahlo. Una biografía", se adentra ahora con su nuevo libro, "El placer", en la historia de la sexualidad femenina a la que da forma y color a través de sus cuerpos.

Hesse, nacida en Huelva en 1982 pero sevillana de adopción, y autora también del libro "Bowie. Una biografía", traducido a ocho idiomas, ha criticado en una entrevista con Efe, la falta de educación sexual en la sociedad actual y que se piense en la mujer como "un objeto" y no como "el sujeto del placer".

"El placer", publicado por Lumen, es la obra más intima de la autora hasta el momento, y supone un recorrido por las mujeres que fueron capaces de "empoderarse a través de sus cuerpos" y desafiar los prejuicios de su época.

Lilith, la primera mujer que abandonó a Adán, según la tradición judía; la poeta de la Grecia clásica Safo de Lesbos; Colette, escritora de principios del XX que habló sin tapujos sobre bisexualidad; Anaïs Nin o Simone de Beauvoir, son mujeres consideradas liberadas, de diferentes momentos históricos, que hablaron de su sexualidad sin culpabilidad y cuya historia repasa el libro.

También Mata Hari; Cleopatra; Helen O'Conell, la primera uróloga en estudiar la anatomía del clítoris; la poeta Anne Sexton; o personajes de ficción como Cersei Lannister y Daenerys Targaryen, dos mujeres que han personificado en "Juego de Tronos" roles tradicionalmente a los hombres y donde el sexo es una herramienta más en sus estrategias.

Mujeres icónicas y referentes para Hesse, que recorre la historia del placer femenino a través de sus experiencias.

"Es necesario que se conozca cómo somos las mujeres desde nuestro punto de vista, porque los hombres siempre nos han narrado como madres, esposas, cuidadoras y amantes, y si siempre nos cuentan, nos relatan ellos, nunca vamos a romper con eso", ha explicado.

En las páginas del libro, Hesse dibuja con sensibilidad y líneas muy puras la diversidad de cuerpos de las mujeres, con curvas y formas que rompen con los cánones estéticos tradicionales. Y es que el tema de las mujeres es un asunto constante en Hesse desde que empezó en el mundo de la ilustración. Aunque, asegura, que este trabajo es con el que más ha "disfrutado".

"Creo que uno tiende a pintarse en el colectivo que se siente identificado y a mi lo que más placer me produce es dibujar mujeres", precisa.

La autora habla también en el libro de las relaciones consentidas y hace un alegato a favor de la libertad sexual y por alejar el sentimiento de culpabilidad que muchas mujeres sienten al rechazar lo que no les gusta, teniendo siempre presente el: 'no es no', según deja patente en el volumen.

En ese sentido, la autora critica la falta de educación sexual en los colegios y en las familias, algo que, a su juicio, se traduce en relaciones íntimas sin afectos, sin placer y llenas de frustración."La mayor educación que he tenido en el ámbito sexual ha sido gracias a mis amigas, con las que empecé a aprender y a compartir", ha confesado Hesse, que reconoce que en su casa no se hablaba del tema.

Hesee deja claro en el libro que para la juventud muchas veces el porno "mainstream" es la única fuente de información, y que se trata de un contenido sexista, basado en relaciones de poder y nada diverso en cuanto a relaciones LGTBIQ.

"En el porno tradicional heteropatriarcal la mujer es un objeto y no es el sujeto del placer; y si la única referencia que tienes es esa, tienes un problema", subraya esta sevillana de adopción, que recuerda la importancia de saber que en ese tema estamos hablando de "ficción".