María de "West Side Story" vuelve a su Puerto Rico

María, el objeto de amor en el musical "West Side Story" vive ahora su historia en Puerto Rico donde, los responsables de llevar de nuevo este relato de una rivalidad de pandillas a la gran pantalla, buscan a quien le dé vida.

Decenas de jóvenes puertorriqueñas, incluso de Costa Rica, con edades comprendidas entre los 15 y 25 años, acudieron hoy a la segunda audición en la isla para el papel de María en la nueva versión de la premiada película "West Side Story", que dirigirá el afamado cineasta Steven Spielberg.

Ha sido en el anfiteatro Julia de Burgos de la Universidad de Puerto Rico (UPR), campus de Río Piedras (San Juan), donde se llevó a cabo la audición para María, que originalmente interpretó Natalie Wood (1938-1981) en la cinta de 1961, y donde la producción le pedía a cada una de las jóvenes interpretar alguna canción a capela.

Y hasta el principal recinto de la UPR llegó la actriz costarricense Silvia Baltodano, quien llegó a la isla, ayer, lunes, junto a su madre, Lidiette Esquivel, para lograr uno de sus más grandes sueños, según dijo a Efe.

"Es uno de los roles de mi sueño", admitió la joven actriz, quien contó que tras estudiar Teatro Musical en The Royal Central School of Speech and Drama en Londres, regresó a su país e interpretó a María en una obra musical.

Inspirado en la historia de un Romeo y Julieta "moderno", "West Side Story" cuenta la rivalidad de las pandillas de Jets y Sharks en el oeste de Nueva York en los años cincuenta y el romance entre los protagonistas Tony y María.

En esa primera adaptación al cine, el filme obtuvo 10 premios Óscar, incluyendo el de Mejor Película y Mejor Director para Robert Wise, y Mejor actriz de reparto para la puertorriqueña Rita Moreno por su papel de "Anita".

"Es una de las películas que me inspiró en las artes, y poder interpretar a 'María' de nuevo sería todo un privilegio", resaltó Baltodano, quien estará en Puerto Rico junto a su madre hasta el próximo sábado esperando con optimismo a que la producción de la película la llame para que continúe en las audiciones.

"Lo que uno hace como artista. Siendo muy optimista de que tal vez me van a llamar, y sino, pues nos vamos de vacaciones para disfrutar de Puerto Rico", destacó Baltodano por el sacrificio de viajar desde Costa Rica hasta la isla caribeña para lograr una de sus grandes metas.

Baltodano resaltó además la gran idea de la producción de la película de considerar escoger a una actriz latinoamericana para el papel de "María".

La invitación de la producción para la audición explicaba que "María" sería interpretada por una mujer latina, entre las edades de entre 15 y 25 años, con talento vocal y con una formación exhaustiva en baile.

Por su parte, Isabela Morán, una joven puertorriqueña de 17 años, también acudió a la audición con el fin de "buscar experiencia" como actriz, profesión de la cual dijo a Efe que es su meta profesional.

Morán, estudiante de Baldwin School en Guaynabo, municipio cercano a San Juan, resaltó la oportunidad de que la producción de "West Side Story" expandiera sus audiciones a la capital puertorriqueña por segunda ocasión, después de hacerlo previamente en septiembre pasado en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré.

"Probar a puertorriqueñas es revolucionario, porque eso no se ve mucho en Hollywood. Y para la industria como tal, ayuda a expandir los roles y las personas que se ven en las películas", sostuvo Morán, quien interpretaría en la audición una parte de la canción "Home", de "La bella y la bestia".

"Cuando estoy en un escenario es un cambio drástico en como soy. El 'performance' (actuación) es todo lo que amo", enfatizó Morán, quien adelantó que próximamente dirigirá "La bella y la bestia" en su colegio.

En la UPR también estuvo la estudiante de arte dramático de la misma institución educativa, Kathia Berríos, de 19 años, y quien a pesar de que admitió a Efe que nunca había visto "West Side Story", acudió a la audición para "obtener experiencia" de una prueba profesional.

"Me quiero dar la oportunidad", dijo Berríos, quien llegó hasta la audición después de tomar un examen de otro curso.

Sobre la experiencia de ser actriz y presentarse sobre un escenario sostuvo que se llena de felicidad al hacerlo.

"Es como una expresión. Puedo llegar a hacer tantas cosas que en la vida cotidiana no hago", indicó la joven estudiante, quien mencionó que participó de extra en la serie "StartUp", que se rodó en Puerto Rico, así como en musicales, como "In the heights" y "High School Musical".