Mariano Guindal publica los textos que se quedaron en "el tintero del alma"

“Yo soy marxista leninista. Marxista por los hermanos Marx y leninista por John Lenon”, así es como se presenta y se define el periodista Mariano Guindal, uno de los mayores conocedores del periodismo económico de las últimas cuatro décadas.

Cuarenta años en los que fue recopilando vivencias periodísticas que conservó en el "tintero del alma" y a las que ha dado forma en su libro "Un hombre con buena suerte. Memorias apasionadas de un reportero" (Editorial Península), que se presenta hoy, según narra en una entrevista a Efe.

Mariano Guindal ha trabajado en medios como Copilsa, Diario 16, Guadiana, Panorama o la Vanguardia, desde donde ha sido el cronista perfecto de algunos de los acontecimientos más importantes del siglo XX.

Además, es autor de las obras “El declive de los dioses” y “Los días que vivimos peligrosamente”, y acaba de publicar el libro al que él denomina el reportaje de su vida.

Tras ser diagnosticado de cáncer en 2005 y pensar que le quedaban diez años de vida, Guindal toma la decisión de escribir sus memorias, en las que a través de sus viajes y vivencias relata sus peripecias en el mundo del periodismo, que son una radiografía de lo que fue la segunda mitad del siglo XX.

Ya han pasado trece años desde su diagnóstico y en la entrevista con Efe Guindal señala que su libro es “el conjunto de los mejores reportajes que no he escrito y se quedan en el tintero del alma”.

La narración comienza en la infancia del periodista, en los arrabales de Madrid, en uno de los barrios de chabolas más pobres de la ciudad durante la década de los sesenta. Su padre murió al poco tiempo de nacer él, y su madre se vio obligada a internarlo en un orfanato para que no cayera "en la ley de la calle".

"Éramos un país tercermundista y tenemos una deuda de gratitud con la generación de los cincuenta, la generación del silencio", asevera el periodista.

Y con ello quiere desmentir aquello que en su momento dijo Aznar al Wall Street Journal, afirmando que el milagro económico español fue él.

"No, el milagro económico español no fue el señor Aznar. Fue mi madre que fregaba escaleras para pagarnos los estudios, o la madre del exministro de economía Carlos Solchaga que con su máquina de coser cosía para todo su pueblo, o el padre del exjuez Garzón que era cabrero".

Con cuarenta años de "periodismo de zapatilla" a sus espaldas, este periodista ha vivido de primera mano los acontecimientos que han moldeado la historia reciente de este país y su actualidad.

Durante su juventud vivió la censura de la dictadura, la muerte de Franco y la transición de España hacia la democracia.

"Por aquel entonces, los focos informativos cabían en el puño de una mano, y vivíamos la censura haciendo trampas. Nos censuraron hasta un decreto de Franco. Muchas veces cogías una revista y veías las páginas arrancadas."

Este periodista ha pasado a la historia entre otras cosas por su famosa pregunta al entonces titular de la cartera de Economía Miguel Boyer: "¿Ministro, qué pasa en Rumasa?", con la que se destapó este conocido caso.

Así comenzaba en 1983 la expropiación por parte del Estado del conjunto de empresas propiedad de José María Ruíz Mateos, un caso que no acabaría hasta 1997, tras un largo proceso judicial.

No obstante, su mayor exclusiva fue una que no fue tal, el asesinato de Carrero Blanco en 1973, una noticia que no pudo dar siendo becario porque en su propia redacción no lo creyeron.

Guindal se personó en el lugar del atentado pensando que se había producido una explosión de gas, pero una vez allí, interceptó a un cura que le acababa de dar la extremaunción al que por aquel entonces era el presidente de Gobierno de la dictadura.

Este periodista ha sido uno de los grandes reporteros económicos de los últimos años e incluso vivió de primera mano la crisis de 2008 por la que fue despedido y vivió en sus propias carnes algo de lo que llevaba escribiendo durante años.

Ahora, España ha salido de una de las mayores crisis de su historia tras diez años de recesión económica, no obstante, Guindal advierte de los peligros que se avecinan.

"En dos o tres años habrá una crisis mundial. El ciclo expansivo de Estados Unidos es el más grande de toda la historia. Y cuando EEUU estornuda, Europa se resfría y España coge una gripe. Sin embargo, la próxima crisis no será tan profunda ni sistémica y será de ajustes."

Este amante de los Beatles y aun "rebelde del pop en espíritu" reconoce que la música de los setenta ha marcado una forma de ser y de afrontar la vida, y se despide revelando su gran secreto:

"¿Sabes por qué soy un hombre con suerte? Porque he sabido gestionar mi mala suerte."

Alberto Domingo