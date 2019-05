Mario Casas se pone a las órdenes del cineasta David Victori en "No matarás"

Después de adelgazar varios kilos para interpretar "El fotógrafo de Mauthausen" y auparse de nuevo con el título del actor más sexy con su última aparición en la serie "Instinto", Mario Casas se pone a las órdenes del cineasta David Victori, con quien ya rueda en Barcelona el thriller "No matarás"

Producida por Filmax, la película siempre tuvo como primera opción para el papel principal a Casas: "Creo que el público solo vivirá desde la verdad la metamorfosis del personaje a través de los ojos de Mario. Verle su transformación está siendo una experiencia muy potente e inspiradora", ha dicho Victori ("El pacto", 2018) .

Por su parte, el actor ha declarado, según recoge una nota de Filmax facilitada a Efe, que al leer el guion pensó "enseguida" que quería "sumergirse" en él. "Nunca he hecho un personaje así y me encantó el reto. Es el thriller que siempre he querido hacer", ha dicho.

Sobre este nuevo proyecto, Laura Fernández, productora de Filmax, ha destacado que desde que Victori les presentó el proyecto, quedaron "enganchados" a la película, que se rodará durante seis semanas en la ciudad condal y se espera que llegue a las pantallas en 2020.

Se trata, ha señalado Fernández, de un rodaje muy especial, "principalmente nocturno y cámara en mano", en el que experimentarán "con nuevos formatos y ópticas" que les permitirán dotar a la película "de la calidad e intencionalidad" que buscan.

Y, como punto de partida, averiguar si "un buen tío, una persona corriente, como cualquiera (...) podría llegar a matar a alguien".

"El principal reto del proyecto es conseguir que el espectador apoye al personaje protagonista y consiga hacer el viaje con él", ha añadido.

Casas encabeza un reparto con "una gran cantera de nuevos actores y actrices, como la magnética debutante Milena Smit", aporta Carlos Fernández, también productor de Filmax.

La historia sigue a Dani (Casas), un buen chico que durante los últimos años de su vida se ha dedicado exclusivamente a cuidar de su padre enfermo y que decide retomar su vida tras la muerte de éste.

Justo cuando ha decidido emprender un largo viaje, conoce a Mila, una chica tan inquietante y sensual como inestable, que convertirá esa noche en una auténtica pesadilla. Las consecuencias de este encuentro llevarán a Dani hasta tal extremo que se planteará cosas que jamás habría podido imaginar.

Victori (Barcelona, 1982) fue durante cinco años asistente de Bigas Luna y ha participado en los guiones de "Hijo de Caín" (2012, Lluís Monllaó) o "Segon origen" (2014, Carles Porta), pero su salto "a la fama" fue en 2011, cuando ganó el primer Festival de Cine de YouTube organizado por Scott Free (productora de Ridley Scott) y Michael Fassbender.

Con el premio del Festival hizo Zero (2015) una web serie de medio millón de dólares producida por Scott Free y Michael Fassbender disponible en YouTube. Y el año pasado estrenó su primer largometraje "El pacto", una cinta a caballo entre el thriller y el terror psicológico, protagonizado por Belén Rueda y Darío Grandinetti.