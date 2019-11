Mario Casas: el duelo de los hombres conlleva una cierta violencia

Mario Casas ha tenido que abrazar el dolor y la pérdida para "Adiós", la nueva cinta de Paco Cabezas, que muestra cómo hombres y mujeres tienen maneras radicalmente distintas de enfrentarse a la muerte. "Ves algo de violencia en el duelo de los hombres", ha reconocido a Efe este viernes el actor.

Casas (A Coruña, 1986) interpreta a un padre que, tras perder a su hija, encuentra en la violencia su forma de "superar el duelo". Una tendencia que el actor reconoce en otros hombres: "No sé si será algo cultural o una cuestión de educación, pero es la manera que tienen de expresarse".

Cuenta que para preparar el papel de este padre "roto por la pérdida" recurrió a la prensa, ya que fueron las referencias sobre duelo "más reales" que pudo encontrar.

"Por desgracia, lo hemos visto en la televisión. Cuando empecé a construir el personaje quise ver, con todo el respeto, qué me transmitían esas parejas que pierden a sus niños de manera tan violenta", ha explicado el actor, que vuelve a trabajar con Cabezas nueve años después de "Carne de neón".

En la entrevista también ha estado presente su compañera de reparto, la dos veces ganadora del Goya Natalia de Molina (Linares, Jaén, 1990), para quien su personaje, la madre de la familia, ha sido "un regalo".

"Para mí Juan y su esposa, Trini, forman una sola persona. Él no se permite llorar y ella sí, y él usa la violencia mientras que ella la evita", ha enumerado la actriz.

La película, que llega a las salas el próximo viernes, sigue a Juan, miembro de la familia de narcotraficantes sevillana Los Santos, que sale de la cárcel en la que está preso para asistir a la comunión de su hija.

Esa misma noche, la niña muere en un terrible accidente cerca del precario barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas, donde la familia solía traficar hasta su expulsión por parte otro grupo.

Un barrio muy mediático y, a la vez, muy abandonado por el Estado, como recuerdan los actores, para quienes rodar en esta zona ha sido "un privilegio": "Una de las cosas que más me ponía de hacer esta película era tener la suerte de entrar ahí, de empaparme de esa realidad", ha declarado la actriz jienense.

"Todos conocemos las viviendas, pero siempre por las noticias, nunca sale la gente que vive allí -ha añadido De Molina-. Hay gente mala y gente buena, como en todas partes, pero es que allí levantas una piedra y encuentras arte, porque esa es su manera de expresarse".

Un paisaje que ayuda a reproducir el ambiente opresivo y precario que busca Cabezas en "Adiós", un "thriller" en el que la actriz distingue dos partes: "una más íntima", la que gira alrededor del duelo de Trini y Juan, y otra "más oscura y llena de acción", encarnada por los policías que llevan el presunto accidente.

El suceso recae en manos de la inspectora Eli (Ruth Díaz, ganadora de un Goya y de un premio en el Festival de Venecia por su papel en "Tarde para la ira"), una recién llegada a la comisaría que debe hacer frente tanto a la sed de venganza de Juan y su familia, que consideran insuficientes las investigaciones policiales, como a las mafias, que parecen estar involucradas en la muerte de la niña.

La idealista inspectora deberá integrarse en una comisaria masculinizada, en la que todas las decisiones pasan antes por el veterano policía que interpreta Carlos Bardem.

Todos ellos bordan sus papeles en esta coproducción de Apache y Adiós AIE, aunque De Molina y Casas aseguran que esto se debe a que sus personajes "se prestan" a ello. Al preguntarles qué debe tener un papel para que les resulte interesante, ambos coinciden: es responsabilidad del actor asumir "retos".

En ese sentido Casas, que ha dedicado la mitad de su vida a la interpretación, explica que para él lo fundamental es "no aburrirse": "Intento cambiar constantemente, porque para qué voy a hacer algo que ya he hecho. Es decir, yo admiro a muchos actores porque les he visto en cosas distintas. Solo así te conviertes en mejor profesional".

La cinta de Cabezas, quien tras dirigir producciones como "El Alienista" o "Tokarev" en Estados Unidos regresa a España con un homenaje a su Sevilla natal, se presentó en la última edición del Festival de San Sebastián y clausurará este fin de semana el Festival de cine de Sevilla, antes de su estreno en salas el 22 de noviembre.

La película también cuenta con una magnífica banda sonora, que incluye temas como "Un largo viaje", de Rosalía, una versión del tema de Los Chunguitos "Me quedo contigo" interpretado por Rocío Márquez, o "Abre la puerta", de Triana.

María Gómez de Montis