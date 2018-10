Marisa Paredes: "Ningunear a las mujeres en el cine se ha acabado"

La actriz Marisa Paredes ha asegurado hoy que "ningunear a las mujeres en el cine se ha acabado" porque "la gente ha pegado un cambio, tiene menos prejuicios y los directores jóvenes han nacido y han vivido en otra sociedad" y las valoran "como personas", al margen de su sexo.

Paredes, invitada de la séptima edición del Evolution Mallorca International Film Festival (EMIFF) y galardonada con el premio honorífico, ha destacado que Pedro Almodóvar, con el que trabajó en filmes como "La piel que habito" (2011) y "Todo sobre mi madre" (1999), siempre ha creado personajes de mujer "rompedora y luchadora".

"Las mujeres damos la vida en cualquier momento y eso a Pedro siempre le pareció de lo más estimulante", ha señalado Paredes, que ha destacado que el director manchego "abre las puertas del mundo a la gente" y siempre ha convertido en "mágico" el papel de las mujeres que salen en sus películas.

Por otra parte, ha recordado cómo fueron sus inicios como actriz y ha asegurado que uno de sus mayores problemas a la hora de decirle a su familia que quería dedicarse al mundo de la interpretación fue cómo se lo comunicarían a su abuela.

"En aquellos tiempos, si queríamos ser actrices éramos unas perdidas, bohemias y viciosas que nos íbamos a drogar", ha indicado Paredes.

En una rueda de prensa anterior, también se ha referido a la presencia de las mujeres en el mundo del cine el actor danés Mad Mikkelsen, intérprete de Hannibal Lecter en la serie de televisión, que es otra de las estrellas del festival mallorquín, donde presenta su película Arctic.

Mikkelsen, conocido además por haber interpretado al villano de "Doctor Strange" (2018) y haber protagonizado "La caza" (2012), nominada al Oscar a mejor película extranjera, considera que en el cine "si tienes dedicación, no importa si eres hombre o mujer" y ha asegurado que en Dinamarca "las mujeres son las jefas de todo y no es algo que se cuestione".

Además, ha indicado que la industria danesa es "muy abierta de mente y trata a todo el mundo por igual" y ha afirmado: "No pienso mucho en esto, trabajo con directoras y no me detengo a pensar que son mujeres directoras porque, al final, todos somos personas y si somos buenos en nuestro trabajo lo hacemos y punto".

El actor ha señalado que cuando un intérprete que trabaja en Hollywood, como es su caso, tiene acento extranjero, normalmente se convierte en el villano de la película.

Aunque no le importaría seguir haciendo papeles de malo, porque hay algunos personajes "muy interesantes", confía en que producciones pequeñas como la que presenta en el Palma sean para él "un puente a papeles de otros estilos".