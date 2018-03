La actriz Marta Belaustegui reivindica en Hong Kong más igualdad de género

La actriz española Marta Belaustegui pidió extender la corriente que exige igualdad de género a Asia en su participación en el Festival de Cine Femenino de China que llega por primera vez a Hong Kong en su quinta edición y que incluye tres películas españolas.

"La corriente que pide igualdad de género es ya tan necesaria que da igual donde estés, por primera vez las mujeres hablamos en voz alta y al unísono y ahora es el momento de seguir extendiendo los lazos sin poner fronteras, en Hong Kong y en Asia", dijo hoy a Efe la artista española que presentó en la ciudad china la película "La decisión de Julia".

La actriz y realizadora madrileña es una de las invitadas destacadas en el festival, el único certamen de cine dedicado al empoderamiento de la mujer y a promover los derechos del colectivo LGTB (lesbianas, gais, transexuales y bisexuales) en el país asiático a través del cine y que se está celebrando esta semana.

"Tengo 52 años, llevo trabajando en el sector toda mi vida, tengo experiencia y sabiduría y mi futuro ahora es más incierto que nunca", señaló.

"Las escuelas de arte dramático y de dirección en España están llenas de mujeres, pero el porcentaje laboral femenino del sector es aún abismal respecto al del hombre, solo el 10 % son mujeres, es momento de dar una vuelta a todo", añadió.

Belaustegui dirigió durante sus cinco años de existencia el Festival Internacional de Cine Mujeres en Dirección de Cuenca, un certamen que cerró sus puertas en 2015 por falta de fondos.

"Fue una plataforma brillante para dar visibilidad a directoras de todo el mundo cuyos trabajos, de otra forma, no podrían haber llegado a nosotros", explicó.

Su aspiración es volver a ver el festival en marcha, sin importar quien lo conduzca, porque "son las ideas y los espacios de libertad lo que importan".

Durante su estancia en Hong Kong, la también productora teatral se reunió con un grupo de realizadoras locales para intercambiar experiencias y posibles colaboraciones.

Entre las quince películas que exhibirá el festival hasta el próximo 11 de marzo, además de "La decisión de Julia", también figuran las españolas "El esfuerzo y el ánimo", un documental realizado por Arantxa Aguirre, y "Los dioses de verdad tienen huesos" dirigida por Belén Santos.

"Estas tres películas españolas no solo son buenas para reflejar bien los derechos de la mujer desde el punto de vista de sus protagonistas, sino que muestra al público la gran capacidad que tiene las mujeres en la dirección de estos proyecto, algo que queremos que se contagie aquí", explicó a Efe el responsable del certamen, Li Dan.

El Festival de Cine Femenino de China se estableció en Pekín en 2013 con el objetivo de promover el debate sobre la importancia de la igualdad de género y los derechos LGTB.

Se trata de la primera vez que el festival se traslada a Hong Kong, una decisión que el responsable justificó por el ambiente de libertad que permite a la ciudad sureña poder emitir públicamente algunas de las películas que en otra parte del país estarían prohibidas.

"En China, hay una falta de conciencia acerca de las muchas dificultades que enfrentan las mujeres; donde no se permiten movimientos sociales que vayan en contra del hombre, el poder de la censura tan conocido afecta a todos", dijo Li.

El festival también traerá al público chino "The Other Half of the Sky", que narra la historia de las cuatro empresarias más poderosas de China, y cómo llegaron a la cima en una sociedad patriarcal.

También la película "Ambiguous", una producción local basada en una historia real sobre una estudiante que sufrió acoso sexual por parte de su profesor y director de cine Liu Ziyang.